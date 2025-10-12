НА ЖИВО
          Частични избори в 9 общини, Пазарджик избира нов Общински съвет (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Днес в страната се провеждат частични местни избори – в девет общини гражданите избират нов кмет, а в Пазарджик – нов Общински съвет, след като съдът касира резултатите от редовния вот през 2023 г. заради нарушения при броенето на бюлетините и попълването на протоколите.

          Пазарджик

          Избирателната активност към 11:00 ч. е малко над 8%, което е с една трета по-ниска в сравнение с миналата година, когато е била близо 12,5%.
          В изборите участват 27 партии и коалиции, а 96 912 души имат право на глас за 41 вакантни места в Общинския съвет.

          Над 200 полицаи следят за реда в изборния ден. От ОДМВР Пазарджик съобщиха, че работят по няколко сигнала за изборни нарушения. В дните преди вота са проведени полицейски акции, включително в село Алеко Константиново, където в дома на 60-годишен мъж са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева.

          Гласуването в Пазарджик протича нормално и спокойно, съобщи председателят на ОИК Стефан Димитров. Всички секции са отворили навреме, но в някои е имало липсващи членове, което е наложило промени в съставите.

          „Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които избират машината,“ каза Иван Стефанов, председател на СИК.

          Хасковско

          Частични избори за кмет се провеждат и в три села от областта – Боян Ботево, Славяново и Черногорово.

          В Боян Ботево има само един кандидат, след като другият се е отказал, а избирателната активност е 17%. В Славяново са гласували 20% от избирателите, а в Черногорово – малко над 16%.

          И в трите населени места активността е по-висока от тази в Пазарджик, като до момента няма сигнали за нарушения.

