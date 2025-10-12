Частични избори в 9 общини, Пазарджик избира нов Общински съвет (ВИДЕО)

Днес в страната се провеждат частични местни избори – в девет общини гражданите избират нов кмет, а в Пазарджик – нов Общински съвет, след като съдът касира резултатите от редовния вот през 2023 г. заради нарушения при броенето на бюлетините и попълването на протоколите.
Пазарджик
Избирателната активност към 11:00 ч. е малко над 8%, което е с една трета по-ниска в сравнение с миналата година, когато е била близо 12,5%.
В изборите участват 27 партии и коалиции, а 96 912 души имат право на глас за 41 вакантни места в Общинския съвет.
Над 200 полицаи следят за реда в изборния ден. От ОДМВР Пазарджик съобщиха, че работят по няколко сигнала за изборни нарушения. В дните преди вота са проведени полицейски акции, включително в село Алеко Константиново, където в дома на 60-годишен мъж са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева.
Гласуването в Пазарджик протича нормално и спокойно, съобщи председателят на ОИК Стефан Димитров. Всички секции са отворили навреме, но в някои е имало липсващи членове, което е наложило промени в съставите.
„Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които избират машината,“ каза Иван Стефанов, председател на СИК.
Хасковско
Частични избори за кмет се провеждат и в три села от областта – Боян Ботево, Славяново и Черногорово.
В Боян Ботево има само един кандидат, след като другият се е отказал, а избирателната активност е 17%. В Славяново са гласували 20% от избирателите, а в Черногорово – малко над 16%.
И в трите населени места активността е по-висока от тази в Пазарджик, като до момента няма сигнали за нарушения.
кое е нормалното , купуването на гласове , имате предвид
Смешни сте! Поне не лъжете, хората виждат! Ужас на платените от Шиши!
Лихвари бяха хванати от граждани,крият се с качулки,полицията дойде след 1,5час,въртят се като посрани,едва ли някой взема под 3хилядарки,да пазат престъпниците,нито протокол,нито проверка на колите,или личните им карти,едната е със стикер на МВР-БГ командоси,отговора им,търсели строителни работници.Месирките,които са на наша издръжка,са били казали по БНТ,че нарушения няма.Имаше и немски журналисти,които казаха,че такова нещо не са виждали,ако са в Германия ще бъде разглобена до болтове и гайки,както изтърбушиха дивана на бурСула фон ДерЛайнен и извадиха пачките,а боцковите заедно с кюлчетата трябва да ни ги показва мата-хари,една от многото ползвал услугите им.
Доктора и Дилян пак се опитват да вдигнат рейтинга на закъсалата „промяна“ и про100 Киро… Не се получава, про100 са нек@дърни…
Нормално,да купуването на гласове върви нормално.
Като гледам полицаите как обикалят колата !
Днес в Пазарджик НОРМАЛНО се купуват гласова.😡
Не виждам да е нормално, с полиция и мафиотските коли и апапите на Пеевски!
Всъщност да – „нормално“ за Българистан… 🙂 Няма как да се случи промяна ако гласуват само купените…
Телевизия Евроком вие сте ненормални …
Продажници! Кое е нормално в тази завладяна от мафията Герб и ДПС Пеевски и Доган!!???????
Нормално ли?
Нормално викат… 🤣🤣🤣
Да бе,?Нормално!
Телевизия Евроком как ли пък не, сумати и купувачи на гласове са хванати. На това нормално ли му викате!