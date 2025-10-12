НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Де ла Фуенте плаши България: Другият мач трябва да играем още по-добре

          Наставникът на Испания каза какво мисли за квалификационната група на Ла Фурия

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Селекционерът на Испания – Луис де ла Фуенте, сподели задоволството си след успеха с 2:0 над Грузия в третата квалификация на европейския шампион по пътя към Световното първенство в САЩ през 2026 г. 

          Пред медиите специалистът подчерта, че в групата с Турция и България „няма място за арогантност“, а тепърва идва време и за подобрение в представянето: 

          „Трябва да се подобрим още повече. Все още не сме постигнали нищо. В тази група няма място за арогантност, това е страхотна група. Имам невероятни играчи в отбора, които са и добри хора“, обясни Де ла Фуенте. 

          „Да спечелиш с разгромен резултат 5:0 или 6:0, както мнозина очакваха, всъщност е много трудно. Грузия се защитаваше организирано и имаше отличен вратар. За да спечелиш с такъв резултат, и не става въпрос само за противника, трябва самият ти да играеш на наистина най-високо ниво“, допълни селекционерът.

          Това бе трети успех в три мача за европейските шампиони. Във вторник за тях предстои домакинство срещу България.

