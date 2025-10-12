Доналд Тръмп и Абдел Фатах ас-Сиси ще председателстват мирна среща за Газа в Шарм ел-Шейх

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и египетският му колега Абдел Фатах ас-Сиси ще съпредседателстват международна мирна среща за Газа, която ще се проведе на 13 октомври в Шарм ел-Шейх, съобщи АФП, позовавайки се на изявление на египетското президентство.

„Срещата ще се проведе следобед на 13 октомври с участието на лидери от над 20 държави,“ се казва в официалното съобщение. - Реклама -

Основната цел на форума ще бъде постигането на окончателно прекратяване на войната в Ивицата Газа, както и засилване на усилията за траен мир и стабилност в Близкия изток.

„Тази конференция цели да постави началото на нова ера на регионална сигурност и сътрудничество,“ подчерта египетското президентство.

Очаква се срещата да бъде ключов етап в прилагането на плана за примирие, обявен от администрацията на Тръмп, който включва освобождаване на заложници, оттегляне на войски и хуманитарен достъп до Газа.