          Доналд Тръмп и Абдел Фатах ас-Сиси ще председателстват мирна среща за Газа в Шарм ел-Шейх

          Снимка: CNN
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и египетският му колега Абдел Фатах ас-Сиси ще съпредседателстват международна мирна среща за Газа, която ще се проведе на 13 октомври в Шарм ел-Шейх, съобщи АФП, позовавайки се на изявление на египетското президентство.

          „Срещата ще се проведе следобед на 13 октомври с участието на лидери от над 20 държави,“ се казва в официалното съобщение.

          Основната цел на форума ще бъде постигането на окончателно прекратяване на войната в Ивицата Газа, както и засилване на усилията за траен мир и стабилност в Близкия изток.

          „Тази конференция цели да постави началото на нова ера на регионална сигурност и сътрудничество,“ подчерта египетското президентство.

          Очаква се срещата да бъде ключов етап в прилагането на плана за примирие, обявен от администрацията на Тръмп, който включва освобождаване на заложници, оттегляне на войски и хуманитарен достъп до Газа.

