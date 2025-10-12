Двама туристи се изгубиха край Рилските езера

Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, предупреждават от Планинската спасителна служба (ПСС). Високите части са ветровити и мъгливи, а температурите варират между 0 и 5 градуса. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка.

- Реклама -

Вчера спасители от ПСС са оказали помощ на двама чуждестранни туристи, изгубили се в района на Рилските езера. Те са били бързо открити и заведени в хижа „Рилски езера“.

Според Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините днес ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци.

Възможни са слаби снеговалежи по най-високите части, а вятърът ще остане силен и бурен от северозапад.

Максималните температури ще достигнат около 9° на 1200 м и 2° на 2000 м надморска височина.