Джо Байдън преминава през нов етап на лечение в битката с агресивен рак на простатата

Бившият президент на САЩ Джо Байдън навлиза в нов етап от лечението си срещу агресивна форма на рак на простатата, съобщава уебсайтът „Rolling Stone“.
По информацията лъчетерапията е започнала миналия месец и ще продължи пет седмици, като паралелно с нея Байдън приема хормонално лекарство в таблетна форма.
През май личният му офис обяви, че агресивната форма на заболяването е била открита по време на рутинен профилактичен преглед, когато медиците са забелязали „малък възел“ в простатата.
Самият Байдън публикува емоционално послание в социалните мрежи:
През септември стана ясно, че Байдън е претърпял операция за отстраняване на кожно образувание, а през 2023 г. – още една интервенция, при която лекарите са премахнали базално-клетъчен карцином от гърдите му – най-често срещаната форма на рак на кожата.
Онкологичните заболявания са дълбоко лична тема за семейство Байдън. Синът му Бо почина от мозъчен тумор на 46 години, а първата дама Джил Байдън също се е борила с два злокачествени кожни тумора, отстранени през 2023 г.
Лекарите подчертават, че хормонално чувствителните форми на рак на простатата често реагират добре на комбинирано лечение, каквото в момента получава и Байдън.
