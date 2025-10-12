НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Общество

          Джо Байдън преминава през нов етап на лечение в битката с агресивен рак на простатата

          Снимка: БГНЕС
          Бившият президент на САЩ Джо Байдън навлиза в нов етап от лечението си срещу агресивна форма на рак на простатата, съобщава уебсайтът „Rolling Stone“.

          „Като част от плана за лечение на рак на простатата, президент Байдън в момента се подлага на лъчетерапия и хормонално лечение,“ заяви говорителката му Кели Съли.

          По информацията лъчетерапията е започнала миналия месец и ще продължи пет седмици, като паралелно с нея Байдън приема хормонално лекарство в таблетна форма.

          През май личният му офис обяви, че агресивната форма на заболяването е била открита по време на рутинен профилактичен преглед, когато медиците са забелязали „малък възел“ в простатата.

          „Миналата седмица президентът Джо Байдън бе прегледан заради ново образувание на простатата, след като се оплака от засилени уринарни симптоми. В петък беше поставена диагноза рак на простатата с резултат по Глийсън 9 (група 5), с метастази в костите. Въпреки че това представлява по-агресивна форма на заболяването, ракът изглежда е хормонално чувствителен, което позволява ефективно лечение,“ се казва в официалното изявление.

          Самият Байдън публикува емоционално послание в социалните мрежи:

          „Ракът засяга всички ни. Както толкова много от вас, и ние с Джил научихме, че сме най-силни в най-трудните моменти. Благодарим ви, че ни подкрепяте с любов и съчувствие.“

          През септември стана ясно, че Байдън е претърпял операция за отстраняване на кожно образувание, а през 2023 г. – още една интервенция, при която лекарите са премахнали базално-клетъчен карцином от гърдите му – най-често срещаната форма на рак на кожата.

          Онкологичните заболявания са дълбоко лична тема за семейство Байдън. Синът му Бо почина от мозъчен тумор на 46 години, а първата дама Джил Байдън също се е борила с два злокачествени кожни тумора, отстранени през 2023 г.

          Лекарите подчертават, че хормонално чувствителните форми на рак на простатата често реагират добре на комбинирано лечение, каквото в момента получава и Байдън.

          

          

