      неделя, 12.10.25
          ЕС стартира новата система за граничен контрол с пръстов отпечатък

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Държавите членки на Европейския съюз започнаха въвеждането на новата Система за влизане/излизане (EES) – автоматизиран механизъм за регистриране на граждани на трети страни при преминаване на външните граници на блока, съобщи Ройтерс.

          Новата система ще отчита влизанията и излизанията на пътуващите чрез сканиране на паспорта, вземане на пръстови отпечатъци и снимка. Въвеждането ѝ ще се осъществи поетапно в рамките на шест месеца.

          Основните цели на EES са предотвратяване на незаконната миграция, установяване на лица, които остават след изтичане на визите си, и борба с фалшифицирането на самоличности, на фона на засиления политически натиск за по-строг граничен контрол в някои страни от ЕС.

          „Системата за влизане/излизане е дигиталната основа на нашата нова общоевропейска рамка за миграция и убежище“, заяви европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер.

          При първото си преминаване през граница в Шенгенското пространство гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират своите лични и биометрични данни. При следващи пътувания ще се извършва само лицево разпознаване.

          Системата ще се прилага във всички страни от ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но ще обхване и Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

          EES трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., когато традиционният печат в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.

