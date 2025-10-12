НА ЖИВО
          Спорт

          Фарьорските острови победи Чехия с 2:1

          С този успех мечтата за Световно първенство става все по-реална за малкия скандинавски тим

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Фарьорските острови постигнаха впечатляваща победа с 2:1 у дома срещу Чехия в двубой от Група „L“ на световните квалификации за Мондиал 2026. С този успех скандинавците събраха 12 точки и се изкачиха на трето място в класирането, като Чехия остава втори с точка повече, но е с два изиграни мача повече от лидера Хърватия.

          На стадиона в Торсхавн първото полувреме завърши без попадения. В 67-ата минута Якуп Андреасен комбинира с Ханус Сьоренсен, който с прецизен удар по земя откри резултата за домакините – 1:0. Чехия изравни в 78-ата минута чрез Адам Карабец след пас на Томаш Хори, но само три минути по-късно Мартин Атнарсон донесе победата на Фарьорските острови с добавка за 2:1, за да затвърди сензацията.

          С този успех мечтата за Световно първенство става все по-реална за малкия скандинавски тим.

          В друг мач от квалификациите Шотландия победи Беларус с 2:1 и оглави еднолично Група „C“ с 10 точки. Джак Хенри откри резултата за домакините чрез Че Адамс, а в края на мача Скот Мактоминей оформи победата с 2:0. Беларус стигна до почетен гол чрез Глеб Кучко в 96-ата минута, но това не промени изхода на срещата.

