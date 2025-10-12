Георги Иванов: Трябва да достигнеш дъното, за да можеш да вървиш нагоре, не смятам да търся на никого отговорност

Президентът на Българския футболен съюз – Георги Иванов, говори пред медиите след тежката загуба с 1:6 в световните квалификации от Турция насред София. Ръководителят отправи тежки критики към футболистите в прав текст. Той е на мнение, че с настоящия състав сънародниците ни не може „да се гордеят с футбола“.

- Реклама -

Иванов е на мнение, че оттук нататък децата от школите са единствения потенциален светъл лъч по родните терени и трябва всички да се впрегнат в тяхното развитие.

„Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво.

Вие, ако трябва да знаете правилата във Футболния съюз, ние приемаме юни месец това, което ще бъде за следващия сезон, така че правилата не могат да се променят всеки месец или, когато поискаме. Направили сме това, което е възможно – четири човека българи играят във всеки един отбор. Тези, които не са платили тази такса, която я има, смятам, че ще бъде дълъг процесът, за да можем да излекуваме българския футбол.

Смятам, че трябва да имаме подкрепа от държавата, обсъждахме със спортния министър доста неща до сега, за които бяхме горе. Неприятно е за всички, нормално – за 10 минути да ти вкарат три гола по такъв начин… Смятам, че отборът трябва да се вдигне, за да има мотивацията да играе мача, който имаме сега с Испания. Показахме през първото полувреме, че можем да се противопоставяме, но когато правиш елементарни грешки на това високо ниво – повтарям го втори път – е много трудно да победиш или да постигнеш добър резултат.

Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно, знаем срещу кого ще играем. Това е пътят. Паднахме се в много тежка група, знаехме каква е. Имаме идея как да се развиваме в бъдеще време. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на всеки един от тези отбори, а пък знаете индивидуалната класа на тези футболисти. Така че, каквото и да си говорим, резултатите не са добри, но пък някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре.

„Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди – Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти – без да искам да се обиждат – България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си.

Ние наложихме 11 клуба да играят 4 българи. До миналата година играеше от 22-ма футболисти един българин и те го гониха в 50-ата минута. Така че, ние сме направили крачката, но за да можем да развием футбола, трябва да инвестираме в детско-юношеските школи, да инвестираме в материалната база, на която тези деца трябва да тренират. Защото – казвам го вече много пъти: има 130 картотекирани футболисти, има 277 отбора до 14 години само в София, а пък имаме 15 игрища. Нали смятате примерно как се развиват тези футболисти.

Бивши безработни футболисти направиха школи, които печелят пари от това нещо и не разбиват. Те работят за количество, не за качество. Казвам го вече, ако ме слушате какво говоря много пъти! Всичките неща, които са се случили в миналото, сега виждаме това, което се случва в настоящето. Затова трябва да започнем да работим сега, за да можем да намерим в бъдеще успехите, които са нужни на България, за да се гордее с футбола си“ – коментира Иванов.