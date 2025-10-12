НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          ГЕРБ очаква ИТН да изтегли спорния законопроект за личните данни (ВИДЕО)

          От ГЕРБ очакват законопроектът на „Има такъв народ“, който предвижда затвор за всеки, публикувал лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Макар заявка за това да беше направена още в петък, по информация на NOVA проектът за промени в Наказателния кодекс все още се намира в деловодството на Народното събрание.

          Пред журналисти депутатът от ГЕРБ и председател на социалната комисия Деница Сачева коментира, че при разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство относно проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и по-широко обществено обсъждане.

          „Не знам какви действия ще предприемат колегите от ИТН, но действително г-н Слави Трифонов пое такъв ангажимент да изтеглят законопроекта. В нашите разговори с колегите от „Има такъв народ“ стигнахме до извода, че има проблеми, които трябва да бъдат решавани, но те изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане. Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, а това е мнението и на цялата партия, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване свободата на словото“, каза Сачева.

          Законопроектът предизвика бурни обществени и политически реакции. В отговор на критиките лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов заяви, че ще продължи да отстоява свободата на словото, „за да можете свободно да изразявате омразата си“.

          - Реклама -

