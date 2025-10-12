ГЕРБ очаква ИТН да изтегли спорния законопроект за личните данни (ВИДЕО)

От ГЕРБ очакват законопроектът на „Има такъв народ“, който предвижда затвор за всеки, публикувал лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Макар заявка за това да беше направена още в петък, по информация на NOVA проектът за промени в Наказателния кодекс все още се намира в деловодството на Народното събрание.
Пред журналисти депутатът от ГЕРБ и председател на социалната комисия Деница Сачева коментира, че при разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство относно проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и по-широко обществено обсъждане.
Законопроектът предизвика бурни обществени и политически реакции. В отговор на критиките лидерът на „Има такъв народ“Слави Трифонов заяви, че ще продължи да отстоява свободата на словото, „за да можете свободно да изразявате омразата си“.
А ние , чакаме ОСТАВКИТЕ ВИ .
Телевизия Евроком плебеи от Евроком! Бегом марш към Пазарджик, всичко живо купува гласове там!
Ако някой публикува,че Деница е стройна фигура,достойна за „Мис Албена“ ,няма да бъде съден за невярна информация….
Както и да напусне коалицията