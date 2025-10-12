НА ЖИВО
          Европа
Икономика

          Германия отчете рекорден внос на втечнен природен газ

          СНИМКА: БГНЕС
          Вносът на втечнен природен газ (LNG) в Германия е достигнал рекордно ниво през третото тримесечие на 2025 г., съобщава германският енергиен регулатор BNetzA, цитиран от „Ройтерс“. Това е най-голямото количество, влизащо в газовата мрежа на страната, от откриването на първия LNG терминал във Вилхелмсхафен през 2022 г.

          По данни на регулатора през първите девет месеца на годината в Германия са внесени около 74 тераватчаса LNG, като 34 TWh от тях са доставени само през третото тримесечие. За сравнение, през цялата 2024 г. страната е внесла 69 TWh, а през 2023 г. – около 70 TWh.

          Делът на втечнения газ в общия внос на природен газ се е увеличил до 13,5% през третото тримесечие, спрямо 8% през първото полугодие. Средно за годината LNG вече представлява около 11% от всички газови доставки за Германия.

          Причините за ръста са разширяването на капацитета на терминалите на Северно море и повишеното търсене от съседни държавиАвстрия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения. Това се случва след изтичането на договора за доставка на руски газ за Австрия в началото на годината.

          С увеличения внос Германия затвърждава ролята си на основен енергиен център и транзитна държава за региона.

          - Реклама -

