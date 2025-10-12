НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          НачалоВойна

          Хамас: освобождаването на 48 израелски заложници ще започне на 13 октомври

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Висш представител на движението Хамас заяви, че освобождаването на 48 заложници, държани от палестински бойци в Ивицата Газа, ще започне сутринта на 13 октомври, съобщава АФП.

          „Според подписаното споразумение обменът на затворници трябва да започне в понеделник сутринта, както е договорено, и няма ново развитие по този въпрос,“ каза Осама Хамдан, един от ръководителите на движението.

          Съгласно първия етап от споразумението за примирие, постигнато с посредничеството на САЩ, след връщането на заложниците Израел ще освободи около 2000 палестински затворници.

          Споразумението се разглежда като ключова стъпка към прилагането на мирния план, обявен по-рано тази седмица от администрацията на президента Доналд Тръмп, който има за цел постепенно прекратяване на военните действия, размяна на пленници и достъп на хуманитарна помощ до Газа.

