      понеделник, 13.10.25
          Хърватия взе своето срещу Гибалтар и увеличи аванса си на върха

          Гибралтар продължава да бъде аутсайдер в групата – без победа и с едва два реализирани гола в целия цикъл

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Националният отбор на Хърватия записа очакван, но изключително важен успех с 3:0 при домакинството си на Гибралтар в среща от група „L“ на световните квалификации в зона УЕФА.

          „Ватрените“ напълно доминираха двубоя и с трите точки направиха решителна стъпка към класиране за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Тимът на Златко Далич вече има аванс от три точки пред Чехия, която е с мач повече и само още един двубой до края на квалификациите. Хърватите пък имат две срещи пред себе си и им е нужна само точка, за да си осигурят място на световните финали.

          Гибралтар продължава да бъде аутсайдер в групата – без победа и с едва два реализирани гола в целия цикъл.

          Резултатът в класирането бе повлиян и от грешката на Чехия по-рано през деня, когато тимът изненадващо загуби с 1:2 като гост на Фарьорските острови – резултат, който допълнително улесни пътя на хърватите към Северна Америка.

