Хебър разгроми Металург и ще играе мечтан сблъсък с Левски

Хебър Пазарджик логично победи в предварителния кръг за Купата на България, но с неочакваното 8:1. „Гробарите“ бяха безмилостни при визитата на единствения останал представител на четвъртото ниво на футбола у дома – Металург Перник.

- Реклама -

Възпитаниците на Николай Митов си осигуриха домакинство срещу Левски на 1/16-финалите в края на месец октомври.

Бившият треньор на „сините“ вече има горчив опит с актуалния си отбор в турнира. есента на 2020 година на същата фаза Хебър отпадна от третодивизионния Загорец. Тимът от Нова Загора надделя с 2:1, а после се изправи срещу Локомотив Пловдив, който измъчи сериозно – 3:4 след продължения. |