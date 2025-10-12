НА ЖИВО
          Хебър разгроми Металург и ще играе мечтан сблъсък с Левски

          "Гробарите" вкараха 8 гола на противника си в турнира за Купата на България

          Снимка: БГНЕС
          Хебър Пазарджик логично победи в предварителния кръг за Купата на България, но с неочакваното 8:1. „Гробарите“ бяха безмилостни при визитата на единствения останал представител на четвъртото ниво на футбола у дома – Металург Перник. 

          Възпитаниците на Николай Митов си осигуриха домакинство срещу Левски на 1/16-финалите в края на месец октомври. 

          Бившият треньор на „сините“ вече има горчив опит с актуалния си отбор в турнира. есента на 2020 година на същата фаза Хебър отпадна от третодивизионния Загорец. Тимът от Нова Загора надделя с 2:1, а после се изправи срещу Локомотив Пловдив, който измъчи сериозно – 3:4 след продължения. |

