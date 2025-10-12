НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Футбол

          И съперникът на ЦСКА е ясен: Севлиево застава на пътя на „червените"

          Срещата между "армейците" и тимът от Втора лига би трябвало да се играе в края на месец октомври

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Черноломец не успя да удържи срещу Севлиево и приключи участието си в турнира за Купата на България. Третодивизионният отбор поведе в неделното си домакинство от предварителния кръг, но беше обърнат до 2:1 в средата на втората част. В крайна сметка тимът от Попово прати срещата в продължения с 2:2 в редовното време.

          Тимът на Севлиево си свърши работата преди да дойде време за наказателните удари и с 4:2 си осигури участие на 1/16-финалите за Купата на България. В края на месец октомври в Северна България ще гостува ЦСКА, освен ако срещата не бъде преместена, но това е малко вероятно.

          Футбол

          Скръбна вест: Добромир Жечев почина

          Николай Минчев -
          Преди няколко минути стана ясно, че легендарният футболист на Левски Добромир Жечев е починал. Той е напуснал този свят на 82-годишна възраст. С екипа...
          Футбол

          Хебър разгроми Металург и ще играе мечтан сблъсък с Левски

          Николай Минчев -
          Хебър Пазарджик логично победи в предварителния кръг за Купата на България, но с неочакваното 8:1. „Гробарите“ бяха безмилостни при визитата на единствения останал представител...
          Тенис

          Валентен Вашеро не остави шансове на братовчед си и грабна купата от Шанхай

          Николай Минчев -
          Квалификантът Валентен Вашеро спечели първа титла в кариерата си от АТП. Той труимфира на Мастърса в Шанхай след успех над братовчед си Артюр Риндернех....

