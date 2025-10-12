И съперникът на ЦСКА е ясен: Севлиево застава на пътя на „червените“

Черноломец не успя да удържи срещу Севлиево и приключи участието си в турнира за Купата на България. Третодивизионният отбор поведе в неделното си домакинство от предварителния кръг, но беше обърнат до 2:1 в средата на втората част. В крайна сметка тимът от Попово прати срещата в продължения с 2:2 в редовното време.

Тимът на Севлиево си свърши работата преди да дойде време за наказателните удари и с 4:2 си осигури участие на 1/16-финалите за Купата на България. В края на месец октомври в Северна България ще гостува ЦСКА, освен ако срещата не бъде преместена, но това е малко вероятно.