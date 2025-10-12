Ибиса отново под вода: поройни дъждове предизвикаха хаос на острова

Наводненията за втори път в рамките на две седмици предизвикаха транспортен хаос на популярния испански остров Ибиса, след като силни дъждове отново удариха Средиземноморския регион, съобщи АФП.
Основната магистрала към летището беше временно затворена, след като водата проникна в терминала, а общественият транспорт беше спрян.
Наводненията засегнаха и пътищата на Ибиса и Форментера, където автомобили затънаха в придошлите води, а спасителни екипи оказваха помощ на шофьори. От континента бяха изпратени армейски части за отводняване на критични зони.
Властите издадоха масови телефонни предупреждения с призив към жителите и туристите да избягват пътувания и водни обекти. Светкавица остави 576 души без ток във Форментера, а още около 300 пострадаха от прекъсвания в електрозахранването в Менорка, Ибиса и Майорка.
Във Валенсия бурите също нанесоха щети – само за един час в град Каркайшент са паднали 110 литра дъжд на квадратен метър.
В края на септември регионът вече преживя сходни наводнения, довели до затваряне на училища и плажове в Ибиса и Валенсия.
