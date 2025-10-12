Ибиса отново под вода: поройни дъждове предизвикаха хаос на острова

Наводненията за втори път в рамките на две седмици предизвикаха транспортен хаос на популярния испански остров Ибиса, след като силни дъждове отново удариха Средиземноморския регион, съобщи АФП.

- Реклама -

Основната магистрала към летището беше временно затворена, след като водата проникна в терминала, а общественият транспорт беше спрян.

„Полетите бяха прекъснати за повече от час, като 24 от общо 295 бяха отменени,“ уточниха местните власти. На съседния остров Майорка са били анулирани 19 от 942 полета.

Наводненията засегнаха и пътищата на Ибиса и Форментера, където автомобили затънаха в придошлите води, а спасителни екипи оказваха помощ на шофьори. От континента бяха изпратени армейски части за отводняване на критични зони.

Властите издадоха масови телефонни предупреждения с призив към жителите и туристите да избягват пътувания и водни обекти.

Светкавица остави 576 души без ток във Форментера, а още около 300 пострадаха от прекъсвания в електрозахранването в Менорка, Ибиса и Майорка.

Във Валенсия бурите също нанесоха щети – само за един час в град Каркайшент са паднали 110 литра дъжд на квадратен метър.

„Климатичните промени, които затоплят Средиземно море, увеличават риска и интензивността на подобни екстремни валежи,“ предупреждават учени.

В края на септември регионът вече преживя сходни наводнения, довели до затваряне на училища и плажове в Ибиса и Валенсия.