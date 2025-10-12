Испанският евродепутат Алвисе Перес създаде своя антиимигрантска партия

Младият испански евродепутат Алвисе Перес, популярен в социалните мрежи, официално обяви създаването на собствена антиимигрантска партия, съобщи АФП. Новата политическа формация се нарича „Se Acabo La Fiesta“ („Краят на партито“) и вече привлече вниманието на европейската сцена с твърдата си антиелитарна и националистическа реторика.

На грандиозно събитие в Мадрид 35-годишният Перес изправи хиляди свои поддръжници на крака с обещания да се изправи срещу корупцията, престъпността и „стария политически ред“.

„Ще осъществим най-мащабния план за депортиране в съвременната история на Испания“, заяви Перес, уточнявайки, че мярката ще обхване имигранти, извършили престъпления, а средствата ще дойдат от замразяване на външните помощи.

Партията на Перес вече спечели близо 5% от гласовете и три места в Европейския парламент при първото си участие на избори миналата година – изненадващ резултат, който шокира политическия елит в Испания.

„Европейският съюз е предал своите основополагащи принципи и се е превърнал в глобалистка бюрокрация, защитаваща Франция и Германия за сметка на Испания“, заяви Перес, като добави, че ще настоява за референдум относно членството в ЕС, ако „Брюксел не започне да уважава испанските интереси“.

С повече от един милион последователи в Instagram, Перес изгражда имиджа си чрез провокативно съдържание – клипове, осмиващи Европейския парламент, гневни тиради срещу политическата класа и дори видео, в което плува с джет, за да забие испанското знаме на остров край Мароко.

Той обяви също планове за драстични данъчни облекчения и ограничаване на държавната бюрокрация.

Изборният пробив на Алвисе Перес се вписва в по-широкия възход на крайнодесните сили в Европа, включително във Франция, Германия и Италия. Въпреки това популярността му започва да спада, като последните проучвания му дават около 1% обществена подкрепа.

В същото време Върховният съд на Испания е образувал четири дела срещу Перес – за незаконно финансиране и тормоз над двама евродепутати, избрани чрез неговото движение, които по-късно се дистанцираха от него.

Появата на партията „Краят на партито“ показва по-нататъшна фрагментация на политическия пейзаж в Испания и ново придвижване надясно в европейската политика.