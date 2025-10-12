Ивелин Михайлов за ИТН: Бяха партия против мафията, а станаха част от нея

„Ежедневно има теми, които могат да взривят правителството. Въпросът е, когато отсреща имаш изключително нагли хора, които няма да поемат отговорност, и казват: ‘И какво?’“ — заяви лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов в ефира на БНТ.
Той коментира и предстоящия вот на недоверие, като подчерта, че опозицията трябва да показва съпротива, за да се чуе гласът на хората.
„Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява. Хората виждат, че някой забелязва истинските проблеми в страната. Призовавам още повече българи да искат обяснение от ‘Има такъв народ’“, каза Михайлов.
По думите му ИТН е ключовият фактор, който може да промени политическата ситуация:
„Бяха партия против мафията, а станаха част от нея. Ключовото звено е ИТН – това са единствените хора, които все още имат малко морал и могат да подадат оставка.“
Михайлов заяви, че в България законите се прилагат избирателно, като даде личен пример:
„На мен ми отнеха ловното оръжие, въпреки че имам заплахи за живота. Съдът постанови, че е незаконно отнето, но полицията отказва да ми го върне.“
Според него предложението на „Има такъв народ“ за промени в закона за оръжията е „нова форма на репресия и потискане на опозицията“.
Ти пък освен като махленска клюкарка, какво друго правиш, не ми е ясно.
Аз се чувствам измамен от ИТН Да, гласувал съм за тях, но с това прегръщане с мафията, ме загубиха окончателно като глас за тях. Вината си е моя, че им повярвах. Те си правят обичайното – власт и пари като за последно. Щом и Сиромахов ядосаха, значи наистина в партията нещата вървят на зле. Сбогом ИТН.
Чалгата е Инструмент на Мафията! Тя затова беше Създадена!!!
При ИТН всичко зависи кога ще свърши сериала „Насран, но на екран“.
А Твоята Партийка не е ли Мафиотска бе Нагъл Лъжецо???!!!
Найденчо Найденов Дай доказателства
Иван Гатев Пирамидата в село Неофит Рилски,Малко Доказателство ли е???Със Какви Пари е Построено Всичко,Данеби с Честни Негови?????????
Найденчо Найденов Построена е с пари на инвеститори Без един лев от държавата Няма оплакали се инвеститори Същите тия инвеститори преди седмица правеха протест пред БТВ защото не ги изслушват и манипулират хората такива като тебе
ИТН си направиха харакири доброволно. Да се слугува на мафията си носи последиците и ще си платят за предателството си.
Да, ама НЕ!
Г-н Василев, Парламентаристи, Гледах ви и ви слушах в студиото на Ивелин Николов. . . . И най-сетне се „усетих“ ,че всички Вие и опозиция, и управляващи от сегашният парламент сте достойни да ви вържем голи в един затънтен свинарник и да ви оставим да ви разкъсат прасетата !!! Настъпи времето на – Содом и Гомор! Вие, Ние заслужаваме всички пълно унищожение! Това заслужаваме!!!Така не е само в България! Но тя е една от тези държавици! Имате малки детчица?!Бихте ли се пожертвали за тях!? Знам, че да! Или чакате аз да го направя и други като мен ?! АЗ МОГА! А ВИЕ!?? Аз имам примера на родителите си! А вие!?