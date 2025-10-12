Ивелин Михайлов за ИТН: Бяха партия против мафията, а станаха част от нея

„Ежедневно има теми, които могат да взривят правителството. Въпросът е, когато отсреща имаш изключително нагли хора, които няма да поемат отговорност, и казват: ‘И какво?’“ — заяви лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов в ефира на БНТ.

Той коментира и предстоящия вот на недоверие, като подчерта, че опозицията трябва да показва съпротива, за да се чуе гласът на хората.

„Когато има вотове на недоверие, това показва, че опозицията се съпротивлява. Хората виждат, че някой забелязва истинските проблеми в страната. Призовавам още повече българи да искат обяснение от ‘Има такъв народ’“, каза Михайлов.

По думите му ИТН е ключовият фактор, който може да промени политическата ситуация:

„Бяха партия против мафията, а станаха част от нея. Ключовото звено е ИТН – това са единствените хора, които все още имат малко морал и могат да подадат оставка.“

Михайлов заяви, че в България законите се прилагат избирателно, като даде личен пример:

„На мен ми отнеха ловното оръжие, въпреки че имам заплахи за живота. Съдът постанови, че е незаконно отнето, но полицията отказва да ми го върне.“

Според него предложението на „Има такъв народ“ за промени в закона за оръжията е „нова форма на репресия и потискане на опозицията“.