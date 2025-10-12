НА ЖИВО
          Избирателна активност от 32,5% на местните избори в Косово до 17:00 ч.

          Снимка: БГНЕС
          Към 17:00 часа местно време (18:00 ч. българско) на днешните избори в Косово са гласували общо 659 044 граждани, което представлява 32,54% от включените в избирателните списъци, съобщи в. „Телеграфи“, позовавайки се на данни от Централната избирателна комисия (ЦИК).

          Според официалната информация, общият брой на избирателите с право на глас е 2 025 105 души.

          „Към този час са обработени 2426 от общо 2571 избирателни секции, което представлява 94,36% от редовните секции,“ уточняват от ЦИК.

          Гласуването приключва в 19:00 ч. местно време, след което комисията ще започне преброяването и обявяването на първите междинни резултати.

