Избирателна активност от 32,5% на местните избори в Косово до 17:00 ч.

Към 17:00 часа местно време (18:00 ч. българско) на днешните избори в Косово са гласували общо 659 044 граждани, което представлява 32,54% от включените в избирателните списъци, съобщи в. „Телеграфи“, позовавайки се на данни от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Според официалната информация, общият брой на избирателите с право на глас е 2 025 105 души.

„Към този час са обработени 2426 от общо 2571 избирателни секции, което представлява 94,36% от редовните секции,“ уточняват от ЦИК.

Гласуването приключва в 19:00 ч. местно време, след което комисията ще започне преброяването и обявяването на първите междинни резултати.