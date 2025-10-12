НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Израелският армейски началник: Победихме Хамас чрез военен и дипломатически натиск

          Снимка: THOMAS COEX / AFP/File
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир, заяви, че Израел е победил Хамас благодарение на комбинацията от военен натиск и дипломатически усилия, упражнявани през последните две години, съобщи АФП.

          „Военният натиск, който упражнихме през последните две години, заедно с допълнителни дипломатически мерки, представлява победа над Хамас,“ посочи Замир.

          Той подчерта, че израелската армия ще продължи да работи за осигуряване на дългосрочна сигурност и стабилност в региона:

          „Ще продължим да действаме, за да създадем реалност в областта на сигурността, която гарантира, че Ивицата Газа вече не представлява заплаха за държавата Израел и нейните граждани. Чрез нашите операции преобразуваме Близкия изток и нашата стратегия за сигурност за следващите години.“

          Изявлението идва в момент, когато втората фаза на мирния процес за Газа навлиза в решаващ етап, а международните посредници, включително Съединените щати и Египет, се стремят да затвърдят постигнатото примирие и да предотвратят възобновяване на конфликта.

