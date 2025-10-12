Карлос Насар: С такива хора до мен мога да вдигна целия свят

Още на пистата на ВИП терминала на летище „Васил Левски“ семейството, приятели и почитатели на Карлос Насар посрещнаха българската делегация, завърнала се в София след поредния колосален успех на родния щангист, който стана световен шампион за трети път.

Посрещането се превърна в истински празник — питка, лавров венец и звуци от гайди създадоха тържествена атмосфера за 20-годишния шампион, който кацна малко преди 23:00 часа, а след половин час вече говореше пред медиите.

„Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Радвам се, че изпълних това, което обещах. Медалът е в багажа, пристига,“ заяви усмихнат Насар.

Той подчерта огромното си доверие в треньора Асен Златев, благодарение на когото е успял да запази форма и здраве по време на подготовката и след състезанието в Норвегия.

„С такива хора като Христо Стоичков и всички, които ме подкрепят – мога да вдигна целия свят,“ каза още Насар.

„Имах доста по-оспорвани състезания. Това беше трудно с иранските съперници – три щаба играха срещу мен, но двама не успяха да вземат медали. Малко ме разклатиха на изхвърлянето, но не успяха да ме стигнат на изтласкването.“

По думите му легендарният Пирос Димас му е дал увереност по време на опитите:

„Между движенията Пирос дойде и ми каза: ‘Искам да съм спокоен, ти си най-добрият на изтласкването.’ Аз съм го показвал и преди.“

Насар разкри, че на тренировки не е изтласквал повече от 210 кг, но в състезанието е направил нужното, за да победи.

„Имам известни болки в раменете, но те са мускулни и няма нещо притеснително. Три щаба играха срещу нас – забързваха, забавяха, но овладяхме положението. Ако ще и пет да са – пак ще се справим,“ заяви той с усмивка.

Българският шампион допълни, че ще продължи усилената си работа без почивка:

„Дори и да нямам състезания – няма да спирам подготовката. Трябва да трупам опит на изхвърлянето. Стоя твърдо зад Асен Златев – работата с него ми влияе много добре.“

В края на разговора Насар сподели голямата си цел: