Карлос Насар: С такива хора до мен мога да вдигна целия свят

Още на пистата на ВИП терминала на летище „Васил Левски“ семейството, приятели и почитатели на Карлос Насар посрещнаха българската делегация, завърнала се в София след поредния колосален успех на родния щангист, който стана световен шампион за трети път.
Посрещането се превърна в истински празник — питка, лавров венец и звуци от гайди създадоха тържествена атмосфера за 20-годишния шампион, който кацна малко преди 23:00 часа, а след половин час вече говореше пред медиите.
Той подчерта огромното си доверие в треньора Асен Златев, благодарение на когото е успял да запази форма и здраве по време на подготовката и след състезанието в Норвегия.
По думите му легендарният Пирос Димас му е дал увереност по време на опитите:
Насар разкри, че на тренировки не е изтласквал повече от 210 кг, но в състезанието е направил нужното, за да победи.
Българският шампион допълни, че ще продължи усилената си работа без почивка:
В края на разговора Насар сподели голямата си цел:
