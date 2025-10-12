НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Кенийци триумфираха в „Маратон София 2025" (ВИДЕО)

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          42-рото издание на „Маратон София“ събра хиляди участници и любители на спорта в центъра на столицата. Събитието премина при засилени мерки за сигурност и временно затворени основни булеварди.

          Организаторите съобщиха, че движението в централните части на града ще бъде напълно възстановено след 15–16 часа.

          При мъжете победител стана Шедра Кимайо от Кения, който спечели с време 2:17:11 след драматичен фотофиниш с друг кениец – Ейбрахам Киплимо.

          При жените първото място също отиде в Кения – Челангат Санк финишира за 2:33:09.
          Най-добре представилият се българин е Владимир Гюров, завършил с време малко над 2 часа и 30 минути, съобщава Нова телевизия.

          Втори ден центърът на София остава затворен за движение заради маратона, като ограниченията обхващат площад „Народно събрание“ и маршрута към тунела на „Люлин“.

          Историческата сграда на парламента, откъдето стартира трасето, е символично място за маратона, чиято първа надпревара се провежда още през 1983 година.

          - Реклама -

          Общество

          „Топлофикация София" спира по-рано топлоподаването в част от „Дружба 2"

          Камелия Григорова -
          „Топлофикация София“ обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството. За блоковете 260, 261 и 262 спирането...
          Инциденти

          Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра

          Камелия Григорова -
          Служител на „Български държавни железници“ е загинал, след като е бил прегазен от частна товарна композиция на гара Мездра. Инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства,...
          Крими

          Задържаха двама мъже за купуване на гласове в село Огняново

          Камелия Григорова -
          Двама мъже бяха задържани в село Огняново, област Пазарджик, по подозрение за купуване на гласове по време на частичните избори за общински съветници, съобщи...

