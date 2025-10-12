Кенийци триумфираха в „Маратон София 2025“ (ВИДЕО)

42-рото издание на „Маратон София“ събра хиляди участници и любители на спорта в центъра на столицата. Събитието премина при засилени мерки за сигурност и временно затворени основни булеварди.

Организаторите съобщиха, че движението в централните части на града ще бъде напълно възстановено след 15–16 часа.

При мъжете победител стана Шедра Кимайо от Кения, който спечели с време 2:17:11 след драматичен фотофиниш с друг кениец – Ейбрахам Киплимо.

При жените първото място също отиде в Кения – Челангат Санк финишира за 2:33:09.

Най-добре представилият се българин е Владимир Гюров, завършил с време малко над 2 часа и 30 минути, съобщава Нова телевизия.

Втори ден центърът на София остава затворен за движение заради маратона, като ограниченията обхващат площад „Народно събрание“ и маршрута към тунела на „Люлин“.

Историческата сграда на парламента, откъдето стартира трасето, е символично място за маратона, чиято първа надпревара се провежда още през 1983 година.