Киър Стармър ще присъства на церемонията по подписване на мирното споразумение за Газа в Египет

Британският министър-председател Киър Стармър ще вземе участие в мирната среща за Близкия изток, която ще се проведе на 13 октомври в Шарм ел-Шейх, Египет, съобщи АФП.

„Премиерът ще пътува до Египет, за да присъства на мирната среща в Шарм ел-Шейх в понеделник,“ обяви „Даунинг стрийт“. - Реклама -

По време на форума ще се състои церемонията по подписване на мирния план за Газа – документ, който цели официално прекратяване на двегодишния конфликт между Израел и Хамас и започване на нов етап в регионалната стабилност.

„Той ще присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа – събитие, което бележи исторически повратен момент за региона след две години на конфликт и кръвопролития,“ се посочва още в изявлението на британското правителство.

Срещата, съвместно председателствана от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, ще събере лидери от над 20 държави с цел окончателно утвърждаване на примирието и очертаване на механизъм за следвоенно възстановяване на Газа.