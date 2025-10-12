Киър Стармър ще присъства на церемонията по подписване на мирното споразумение за Газа в Египет

Британският министър-председател Киър Стармър ще вземе участие в мирната среща за Близкия изток, която ще се проведе на 13 октомври в Шарм ел-Шейх, Египет, съобщи АФП.
По време на форума ще се състои церемонията по подписване на мирния план за Газа – документ, който цели официално прекратяване на двегодишния конфликт между Израел и Хамас и започване на нов етап в регионалната стабилност.
Срещата, съвместно председателствана от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, ще събере лидери от над 20 държави с цел окончателно утвърждаване на примирието и очертаване на механизъм за следвоенно възстановяване на Газа.
