НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Киър Стармър ще присъства на церемонията по подписване на мирното споразумение за Газа в Египет

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Британският министър-председател Киър Стармър ще вземе участие в мирната среща за Близкия изток, която ще се проведе на 13 октомври в Шарм ел-Шейх, Египет, съобщи АФП.

          „Премиерът ще пътува до Египет, за да присъства на мирната среща в Шарм ел-Шейх в понеделник,“ обяви „Даунинг стрийт“.

          - Реклама -

          По време на форума ще се състои церемонията по подписване на мирния план за Газа – документ, който цели официално прекратяване на двегодишния конфликт между Израел и Хамас и започване на нов етап в регионалната стабилност.

          „Той ще присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа – събитие, което бележи исторически повратен момент за региона след две години на конфликт и кръвопролития,“ се посочва още в изявлението на британското правителство.

          Срещата, съвместно председателствана от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, ще събере лидери от над 20 държави с цел окончателно утвърждаване на примирието и очертаване на механизъм за следвоенно възстановяване на Газа.

          Британският министър-председател Киър Стармър ще вземе участие в мирната среща за Близкия изток, която ще се проведе на 13 октомври в Шарм ел-Шейх, Египет, съобщи АФП.

          „Премиерът ще пътува до Египет, за да присъства на мирната среща в Шарм ел-Шейх в понеделник,“ обяви „Даунинг стрийт“.

          - Реклама -

          По време на форума ще се състои церемонията по подписване на мирния план за Газа – документ, който цели официално прекратяване на двегодишния конфликт между Израел и Хамас и започване на нов етап в регионалната стабилност.

          „Той ще присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа – събитие, което бележи исторически повратен момент за региона след две години на конфликт и кръвопролития,“ се посочва още в изявлението на британското правителство.

          Срещата, съвместно председателствана от президента на САЩ Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ас-Сиси, ще събере лидери от над 20 държави с цел окончателно утвърждаване на примирието и очертаване на механизъм за следвоенно възстановяване на Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Доналд Тръмп и Абдел Фатах ас-Сиси ще председателстват мирна среща за Газа в Шарм ел-Шейх

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и египетският му колега Абдел Фатах ас-Сиси ще съпредседателстват международна мирна среща за Газа, която ще се проведе на...
          Война

          Хамас: освобождаването на 48 израелски заложници ще започне на 13 октомври

          Красимир Попов -
          Висш представител на движението Хамас заяви, че освобождаването на 48 заложници, държани от палестински бойци в Ивицата Газа, ще започне сутринта на 13 октомври,...
          Война

          Зеленски призова Доналд Тръмп да посредничи за мир в Украйна „както в Близкия изток“

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски призова текущия президент на САЩ Доналд Тръмп да поеме ролята на посредник за мир в Украйна, подобно на усилията му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions