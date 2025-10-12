НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Коко Гоф надви Пегула и вдигна трофея в Ухан

          На финала победителката надделя над сънародничката си с 2:0 сета

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Коко Гоф спечели тенис турнира на твърди кортове в Ухан. На финала тя победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5. 

          - Реклама -

          21-годишната Гоф се наложи в два сета срещу бившата си партньорка на двойки и завоюва 11-та титла на сингъл и трета на турнири с ранг УТА 1000. Иначе самата надпревара в Китай бе с награден фонд от 3,65 милиона долара.

          По време на мача третата в схемата Гоф пласира 4 аса, допусна 8 двойни грешки и реализира 5 от 9 точки за пробив в мача, продължил 1 час и 42 минути.

          Коко Гоф спечели тенис турнира на твърди кортове в Ухан. На финала тя победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5. 

          - Реклама -

          21-годишната Гоф се наложи в два сета срещу бившата си партньорка на двойки и завоюва 11-та титла на сингъл и трета на турнири с ранг УТА 1000. Иначе самата надпревара в Китай бе с награден фонд от 3,65 милиона долара.

          По време на мача третата в схемата Гоф пласира 4 аса, допусна 8 двойни грешки и реализира 5 от 9 точки за пробив в мача, продължил 1 час и 42 минути.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Лесен успех за Кипър при визитата на Сан Марино

          Николай Минчев -
          Националният отбор на Кипър не срещна проблеми при визитата на Сан Марино, част от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ. Островитяните...
          Футбол

          Скръбна вест: Добромир Жечев почина

          Николай Минчев -
          Преди няколко минути стана ясно, че легендарният футболист на Левски Добромир Жечев е починал. Той е напуснал този свят на 82-годишна възраст. С екипа...
          Футбол

          И съперникът на ЦСКА е ясен: Севлиево застава на пътя на „червените“

          Николай Минчев -
          Черноломец не успя да удържи срещу Севлиево и приключи участието си в турнира за Купата на България. Третодивизионният отбор поведе в неделното си домакинство...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions