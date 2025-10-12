Коко Гоф надви Пегула и вдигна трофея в Ухан

Коко Гоф спечели тенис турнира на твърди кортове в Ухан. На финала тя победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5.

21-годишната Гоф се наложи в два сета срещу бившата си партньорка на двойки и завоюва 11-та титла на сингъл и трета на турнири с ранг УТА 1000. Иначе самата надпревара в Китай бе с награден фонд от 3,65 милиона долара.

По време на мача третата в схемата Гоф пласира 4 аса, допусна 8 двойни грешки и реализира 5 от 9 точки за пробив в мача, продължил 1 час и 42 минути.