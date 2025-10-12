НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          НачалоСпортФутбол

          Кристиян Стоянов се изцепи: Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне

          Дебютантът даде своята гледна точка за мача на България с Турция

          Снимка: topsport.bg
          Направилият дебют за националния отбор по футбол Кристиян Стоянов изрази своето мнение за загубата от Турция с 1:6. Играчът на Славия акцентира към непостоянството в представянето на „трикольорите“.

          „Първото полувреме стояхме много добре, играхме като равен с равен. Сринахме се след първия гол през втората част и Турция използва това в своя полза“, заяви той.

          „Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Бяхме подготвени за натикс, но нелепият автогол ни попречи да продължим нашия план. Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне. Трябва да задържим играта през целия мач, като да няма сривове за 15-20 минути“, добави Кристиян Стоянов.

          10 КОМЕНТАРА

          3. Той в какво е успял, че да очаква нещо по – добро, когато го бият в България с 1:6 и той не вярва, че е станало нещо кой знае какво!
            Това са безхарактерни, ниско интелигентни, безотговорна трупа!
            Вече не ги съжелявам, защото видимо те не могат…
            Те не знаят, не са научени да мислят, за да победят!
            Не се чувстват виновни, не е резил или унижение, за тях!
            Те така са научени в детските си години.
            Къде е желанието, отборното мислене, любовта за победа. Каквото и да напиша това са възможностите на тези момчета.

