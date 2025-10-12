Кристиян Стоянов се изцепи: Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне

Направилият дебют за националния отбор по футбол Кристиян Стоянов изрази своето мнение за загубата от Турция с 1:6. Играчът на Славия акцентира към непостоянството в представянето на „трикольорите“.

„Първото полувреме стояхме много добре, играхме като равен с равен. Сринахме се след първия гол през втората част и Турция използва това в своя полза“, заяви той.

„Не очаквахме по такъв начин да се развие срещата. Бяхме подготвени за натикс, но нелепият автогол ни попречи да продължим нашия план. Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне. Трябва да задържим играта през целия мач, като да няма сривове за 15-20 минути“, добави Кристиян Стоянов.