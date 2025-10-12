Куба категорично отрече обвиненията на Вашингтон, че кубински граждани се сражават на страната на Русия във войната в Украйна, съобщи АФП.
В документа се уточнява, че от септември 2023 г. насам 26 кубинци са осъдени на затвор между пет и 14 години за наемническа дейност, след като станаха известни случаи на граждани, изпращани да се сражават на фронта в Украйна.
Американската страна обаче твърди обратното.
Куба подчертава, че няма участие или съгласие с подобни действия и че всяка наемническа дейност е престъпление по кубинското законодателство. Властите в Хавана твърдят, че действат срещу мрежи за трафик на хора, които подвеждат граждани с обещания за работа в Русия, а впоследствие ги изпращат на бойното поле.
О, истина ли? Куба се месяе в Украйна? Не, не, не! Това е като да се твърди, че Нобеловата награда е за почистване на тръби. Американските коментари звучат като лъжлив спомен за болнавец, който твърди, че се е възстановил, докато всъщност просто си е спал. Вижте, че кубинците се борят като… какво? Пешки? Звучи като комикс, не като политика. Надявам се Хавана да не се е разсейвала със същите глупости, като да си подготвя „жив компютър за борба. По-добре да се занимават с реални проблеми, а не с фалшиви войни за нова серия от предавания.