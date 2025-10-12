НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Война

          Куба отхвърли твърденията на САЩ за участие на кубинци във войната в Украйна

          Снимка: Reuters / Juan Medina
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Куба категорично отрече обвиненията на Вашингтон, че кубински граждани се сражават на страната на Русия във войната в Украйна, съобщи АФП.

          „Куба отхвърля фалшивите обвинения, които правителството на САЩ разпространява относно предполагаемото участие на Куба във военния конфликт в Украйна,“ се казва в изявление на Министерството на външните работи на Куба.

          В документа се уточнява, че от септември 2023 г. насам 26 кубинци са осъдени на затвор между пет и 14 години за наемническа дейност, след като станаха известни случаи на граждани, изпращани да се сражават на фронта в Украйна.

          Американската страна обаче твърди обратното.

          „Наясно сме с информации, че кубински граждани се бият редом с руските войски във войната между Русия и Украйна. Кубинският режим не е успял да защити своите граждани от това да бъдат използвани като пешки във войната,“ заяви говорител на Държавния департамент на САЩ по-рано тази седмица.

          Куба подчертава, че няма участие или съгласие с подобни действия и че всяка наемническа дейност е престъпление по кубинското законодателство. Властите в Хавана твърдят, че действат срещу мрежи за трафик на хора, които подвеждат граждани с обещания за работа в Русия, а впоследствие ги изпращат на бойното поле.

          3 КОМЕНТАРА

          1. в текстила имаше кубинки , васко партийния сэс жълтата лада ги возеше , неискаха да работят , на долари и на курвалък и шпионаж искаха само сэс бойни партийни др угаре

          2. О, истина ли? Куба се месяе в Украйна? Не, не, не! Това е като да се твърди, че Нобеловата награда е за почистване на тръби. Американските коментари звучат като лъжлив спомен за болнавец, който твърди, че се е възстановил, докато всъщност просто си е спал. Вижте, че кубинците се борят като… какво? Пешки? Звучи като комикс, не като политика. Надявам се Хавана да не се е разсейвала със същите глупости, като да си подготвя „жив компютър за борба. По-добре да се занимават с реални проблеми, а не с фалшиви войни за нова серия от предавания.

