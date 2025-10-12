Куба отхвърли твърденията на САЩ за участие на кубинци във войната в Украйна

Куба категорично отрече обвиненията на Вашингтон, че кубински граждани се сражават на страната на Русия във войната в Украйна, съобщи АФП.

„Куба отхвърля фалшивите обвинения, които правителството на САЩ разпространява относно предполагаемото участие на Куба във военния конфликт в Украйна," се казва в изявление на Министерството на външните работи на Куба.

В документа се уточнява, че от септември 2023 г. насам 26 кубинци са осъдени на затвор между пет и 14 години за наемническа дейност, след като станаха известни случаи на граждани, изпращани да се сражават на фронта в Украйна.

Американската страна обаче твърди обратното.

„Наясно сме с информации, че кубински граждани се бият редом с руските войски във войната между Русия и Украйна. Кубинският режим не е успял да защити своите граждани от това да бъдат използвани като пешки във войната,“ заяви говорител на Държавния департамент на САЩ по-рано тази седмица.

Куба подчертава, че няма участие или съгласие с подобни действия и че всяка наемническа дейност е престъпление по кубинското законодателство. Властите в Хавана твърдят, че действат срещу мрежи за трафик на хора, които подвеждат граждани с обещания за работа в Русия, а впоследствие ги изпращат на бойното поле.