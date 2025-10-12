НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Лесен успех за Кипър при визитата на Сан Марино

          След успеха островитяните се изкачиха до трета позиция в групата

          Снимка: www.facebook.com/cyprusfaofficial
          Националният отбор на Кипър не срещна проблеми при визитата на Сан Марино, част от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ. Островитяните спечелиха с 4:0, а повече от час на терена остана Йоанис Питас. Нападателят на ЦСКА обаче не успя да се разпише.

          Лоизос Лоизу откри резултата в 9-ата минута, а след почивката кипърците добавиха нови три попадения чрез Стелиос Андреу (59′), Григорис Кастанос (67′) и Андроникос Какулис (79′). 

          С въпросния успех Кипър сложи край на серията от пет двубоя беше победа. Островитяните се изкачиха до трето място в Група H. Сан Марино претърпя седмата си загуба в седем мача и е последен в класирането.

