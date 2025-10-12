НА ЖИВО
          Европа Политика

          Местните избори в Косово преминаха спокойно, при 39% избирателна активност и оспорвани резултати в редица общини

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гражданите на Косово упражниха правото си на глас, за да изберат кметове и членове на общинските съвети, съобщават „Коха“ и „Телеграфи“. Според Централната избирателна комисия (ЦИК) избирателната активност е достигнала 39,07%, малко под резултата от 2021 г. (43%), като изборният процес е протекъл спокойно и без сериозни инциденти.

          „Процесът премина в съответствие със закона, а отделните технически затруднения бяха своевременно решени,“ посочиха от ЦИК.

          Без сериозни нарушения и арести

          Прокуратурата потвърди, че няма задържани лица за престъпления, свързани с изборите. Регистрирани са само два случая – за „нарушаване на тайната на вота“ в село Баре (Южна Митровица) и „нарушаване на свободното определяне на избирателите“ в Клокот, регион Гниляне. И двамата заподозрени са били освободени след разпит. Косовската полиция добави, че стрелбата по автомобил в Коморане не е свързана с изборите.

          Политическите лидери призоваха за спокойствие и единство

          Премиерът Албин Курти, лидер на Движението „Ветевендосе“ (Самоопределение), благодари на гражданите за „спокойствието, достойнството и отговорността“ по време на вота. Той подчерта, че волята на избирателите трябва да бъде защитена при преброяването на бюлетините.

          Оспорвани резултати и балотажи в ключови общини

          Първите предварителни резултати показват ожесточени надпревари в редица общини:

          • В Щиме кандидатът на Ветевендосе Кемайл Алиу води с 47,29%, следван от представителя на Демократическата партия на Косово (ДПК) Пърпарим Рамуса с 45,15%.
          • В Дренас досегашният кмет Рамиз Лядровци води с 48,06%, срещу 33,98% за Петрит Хайдари (ДПК).
          • В Прищина води Пърпарим Рама от Демократическия съюз на Косово (ДСК) с 34%, следван от Хайрула Чеку (Ветевендосе) и Уран Исмаили (ДПК) с 29%.
          • В Гниляне и Призрен се очакват балотажи, като съперници ще бъдат представители на ДСК и Ветевендосе.

          Партии обявиха победи в свои крепости

          В Скендерай кандидатът на ДПК Сами Луштаку обяви „дълбока и убедителна победа“, а във Феризай досегашният кмет Агим Алиу заяви, че печели нов мандат. В Малищева кандидатът на Социалдемократическата инициатива (NISMA) Екрем Кастрати запазва преднината си.

          Зам.-председателят на ДПК Вльора Читаку обяви партията за победител, заявявайки, че тя е спечелила най-много общини без балотаж и най-висок брой гласове за общински съветници.

          „Днес победиха гражданите, демокрацията и вярата в бъдещето,“ каза лидерът на ДПК Мемли Красничи, след като полицията временно блокира пътя към моста на река Ибър в Митровица заради събиране на празнуващи.

          Наблюдателите: „Процесът бе демократичен, но с нарушения“

          Според организацията „Демокрация в действие“ изборите са били спокойни и демократични, макар и с някои нарушения. Най-често наблюдаваните проблеми са били:

          • масово подпомагане на избиратели, особено жени и младежи;
          • агитация в близост до секции;
          • организирано групово гласуване;
          • трудности при ориентиране на гражданите, породени от промени в секциите.

          Изборният ден в Косово приключи в спокойна и демократична атмосфера, като резултатите показват динамична политическа карта и възможност за промяна в баланса на силите между основните партии – Ветевендосе, ДПК, ДСК, АБК и NISMA.

