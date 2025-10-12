Местните избори в Косово преминаха спокойно, при 39% избирателна активност и оспорвани резултати в редица общини

Гражданите на Косово упражниха правото си на глас, за да изберат кметове и членове на общинските съвети, съобщават „Коха“ и „Телеграфи“. Според Централната избирателна комисия (ЦИК) избирателната активност е достигнала 39,07%, малко под резултата от 2021 г. (43%), като изборният процес е протекъл спокойно и без сериозни инциденти.

„Процесът премина в съответствие със закона, а отделните технически затруднения бяха своевременно решени," посочиха от ЦИК.

Без сериозни нарушения и арести

Прокуратурата потвърди, че няма задържани лица за престъпления, свързани с изборите. Регистрирани са само два случая – за „нарушаване на тайната на вота“ в село Баре (Южна Митровица) и „нарушаване на свободното определяне на избирателите“ в Клокот, регион Гниляне. И двамата заподозрени са били освободени след разпит. Косовската полиция добави, че стрелбата по автомобил в Коморане не е свързана с изборите.

Политическите лидери призоваха за спокойствие и единство

Премиерът Албин Курти, лидер на Движението „Ветевендосе“ (Самоопределение), благодари на гражданите за „спокойствието, достойнството и отговорността“ по време на вота. Той подчерта, че волята на избирателите трябва да бъде защитена при преброяването на бюлетините.

Оспорвани резултати и балотажи в ключови общини

Първите предварителни резултати показват ожесточени надпревари в редица общини:

В Щиме кандидатът на Ветевендосе Кемайл Алиу води с 47,29% , следван от представителя на Демократическата партия на Косово (ДПК) Пърпарим Рамуса с 45,15% .

кандидатът на Ветевендосе Кемайл Алиу води с , следван от представителя на Демократическата партия на Косово (ДПК) Пърпарим Рамуса с . В Дренас досегашният кмет Рамиз Лядровци води с 48,06% , срещу 33,98% за Петрит Хайдари (ДПК).

досегашният кмет Рамиз Лядровци води с , срещу за Петрит Хайдари (ДПК). В Прищина води Пърпарим Рама от Демократическия съюз на Косово (ДСК) с 34% , следван от Хайрула Чеку (Ветевендосе) и Уран Исмаили (ДПК) с 29% .

води Пърпарим Рама от Демократическия съюз на Косово (ДСК) с , следван от Хайрула Чеку (Ветевендосе) и Уран Исмаили (ДПК) с . В Гниляне и Призрен се очакват балотажи, като съперници ще бъдат представители на ДСК и Ветевендосе.

Партии обявиха победи в свои крепости

В Скендерай кандидатът на ДПК Сами Луштаку обяви „дълбока и убедителна победа“, а във Феризай досегашният кмет Агим Алиу заяви, че печели нов мандат. В Малищева кандидатът на Социалдемократическата инициатива (NISMA) Екрем Кастрати запазва преднината си.

Зам.-председателят на ДПК Вльора Читаку обяви партията за победител, заявявайки, че тя е спечелила най-много общини без балотаж и най-висок брой гласове за общински съветници.

„Днес победиха гражданите, демокрацията и вярата в бъдещето,“ каза лидерът на ДПК Мемли Красничи, след като полицията временно блокира пътя към моста на река Ибър в Митровица заради събиране на празнуващи.

Наблюдателите: „Процесът бе демократичен, но с нарушения“

Според организацията „Демокрация в действие“ изборите са били спокойни и демократични, макар и с някои нарушения. Най-често наблюдаваните проблеми са били:

масово подпомагане на избиратели , особено жени и младежи;

, особено жени и младежи; агитация в близост до секции ;

; организирано групово гласуване ;

; трудности при ориентиране на гражданите, породени от промени в секциите.

Изборният ден в Косово приключи в спокойна и демократична атмосфера, като резултатите показват динамична политическа карта и възможност за промяна в баланса на силите между основните партии – Ветевендосе, ДПК, ДСК, АБК и NISMA.