Над 5000 участници и десетки ранени при насилствени сблъсъци на пропалестински митинг в Берн

Насилствени сблъсъци по време на пропалестински митинг в швейцарската столица Берн през уикенда доведоха до ранени 18 полицаи и двама протестиращи, както и до сериозни материални щети, съобщи местната полиция, цитирана от АФП.

Неразрешената демонстрация, проведена на 11 октомври, е събрала над 5000 души, сред които много облечени в черно и с маскирани лица. Протестът бързо ескалирал в безредици, придружени от вандализъм и сблъсъци със силите на реда.

„Демонстрацията ескалира в безредици, причинявайки значителни имуществени щети. Служителите на реда бяха многократно атакувани с опасни предмети – строителни инструменти, мебели, камъни, бутилки, пожарогасители, фойерверки и лазерни показалки,“ се посочва в изявление на полицията.

За да възстановят реда, властите са използвали водни оръдия, сълзотворен газ, гумени куршуми и палки.

Общо 16 мъже и две жени полицаи са пострадали, като четирима от тях са хоспитализирани. Полицията потвърди, че още двама протестиращи са получили медицинска помощ на място.

Щетите са описани като „значителни“ – счупени витрини на магазини и екрани на банкомати, надраскани фасади и девет полицейски автомобила, „тежко повредени или надраскани“. Общата стойност на пораженията се оценява на няколко милиона швейцарски франка.

В хода на операцията 536 души са били задържани за проверка на самоличността, след което повечето са освободени. Един от тях е бил обект на заповед за арест, а останалите рискуват обвинения за бунтове, имуществени щети, телесни повреди, умишлен палеж и насилие срещу органите на реда.