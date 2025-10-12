НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Над 5000 участници и десетки ранени при насилствени сблъсъци на пропалестински митинг в Берн

          1
          150
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Насилствени сблъсъци по време на пропалестински митинг в швейцарската столица Берн през уикенда доведоха до ранени 18 полицаи и двама протестиращи, както и до сериозни материални щети, съобщи местната полиция, цитирана от АФП.

          - Реклама -

          Неразрешената демонстрация, проведена на 11 октомври, е събрала над 5000 души, сред които много облечени в черно и с маскирани лица. Протестът бързо ескалирал в безредици, придружени от вандализъм и сблъсъци със силите на реда.

          „Демонстрацията ескалира в безредици, причинявайки значителни имуществени щети. Служителите на реда бяха многократно атакувани с опасни предмети – строителни инструменти, мебели, камъни, бутилки, пожарогасители, фойерверки и лазерни показалки,“ се посочва в изявление на полицията.

          За да възстановят реда, властите са използвали водни оръдия, сълзотворен газ, гумени куршуми и палки.

          Общо 16 мъже и две жени полицаи са пострадали, като четирима от тях са хоспитализирани. Полицията потвърди, че още двама протестиращи са получили медицинска помощ на място.

          Щетите са описани като „значителни“ – счупени витрини на магазини и екрани на банкомати, надраскани фасади и девет полицейски автомобила, „тежко повредени или надраскани“. Общата стойност на пораженията се оценява на няколко милиона швейцарски франка.

          В хода на операцията 536 души са били задържани за проверка на самоличността, след което повечето са освободени. Един от тях е бил обект на заповед за арест, а останалите рискуват обвинения за бунтове, имуществени щети, телесни повреди, умишлен палеж и насилие срещу органите на реда.

          Насилствени сблъсъци по време на пропалестински митинг в швейцарската столица Берн през уикенда доведоха до ранени 18 полицаи и двама протестиращи, както и до сериозни материални щети, съобщи местната полиция, цитирана от АФП.

          - Реклама -

          Неразрешената демонстрация, проведена на 11 октомври, е събрала над 5000 души, сред които много облечени в черно и с маскирани лица. Протестът бързо ескалирал в безредици, придружени от вандализъм и сблъсъци със силите на реда.

          „Демонстрацията ескалира в безредици, причинявайки значителни имуществени щети. Служителите на реда бяха многократно атакувани с опасни предмети – строителни инструменти, мебели, камъни, бутилки, пожарогасители, фойерверки и лазерни показалки,“ се посочва в изявление на полицията.

          За да възстановят реда, властите са използвали водни оръдия, сълзотворен газ, гумени куршуми и палки.

          Общо 16 мъже и две жени полицаи са пострадали, като четирима от тях са хоспитализирани. Полицията потвърди, че още двама протестиращи са получили медицинска помощ на място.

          Щетите са описани като „значителни“ – счупени витрини на магазини и екрани на банкомати, надраскани фасади и девет полицейски автомобила, „тежко повредени или надраскани“. Общата стойност на пораженията се оценява на няколко милиона швейцарски франка.

          В хода на операцията 536 души са били задържани за проверка на самоличността, след което повечето са освободени. Един от тях е бил обект на заповед за арест, а останалите рискуват обвинения за бунтове, имуществени щети, телесни повреди, умишлен палеж и насилие срещу органите на реда.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Испанският евродепутат Алвисе Перес създаде своя антиимигрантска партия

          Красимир Попов -
          Младият испански евродепутат Алвисе Перес, популярен в социалните мрежи, официално обяви създаването на собствена антиимигрантска партия, съобщи АФП. Новата политическа формация се нарича „Se...
          Политика

          Приключи гласуването на местните избори в Косово

          Красимир Попов -
          Периодът за гласуване на днешните местни избори в Косово приключи в 19:00 часа местно време (20:00 ч. българско), съобщава Коха. Според информация на Централната избирателна...
          Европа

          Нов анализ разкри: известен портрет на „Мария-Антоанета“ всъщност изобразява сестра ѝ – Мария Каролина, прабаба на българския цар Фердинанд I

          Красимир Попов -
          Ново проучване разкри, че прочутият портрет, за който дълги години се смяташе, че изобразява Мария-Антоанета като дете, всъщност показва по-голямата ѝ сестра – Мария...

          1 коментар

          1. Неразрешената демонстрация, проведена на 11 октомври, е събрала над 5000 души, сред които много облечени в черно и с маскирани лица. Протестът бързо ескалирал в безредици, придружени от вандализъм и сблъсъци със силите на реда

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions