          Спорт

          Нападателите зарадваха Гатузо и Италия в Талин

          Адзурите победиха с 3:1 Естония като гост, за да се бетонират на второто място в група I

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Трета поредна победа за Италия откакто Дженаро Гатузо застана начело на националния тим. Адзурите победиха с 3:1 Естония като гост, за да се бетонират на второто място в група I. Италианците имат 12 точки от 5 мача, но са на 6 зад лидера Норвегия, който е с пълен актив от 18 точки. Израел е трети с 9 точки, от шест мача.

          Гатузо отново заложи на изключително офанзивна единадесеторка. Матео Ретеги и Мойс Кийн водеха атаката, а Распадори и Орсолини бяха по крилата. 

          Още в 4-ата минута Италия поведе. Точен бе Мойс Кийн, който получи топката отляво, финтира съперник и с десния крак я прати в далечния ъгъл. Това бе 11-и гол на Кийн с екипа на Италия. Той се разписва в четвърта поредна квалифакицонна среща, нещо което не се бе случвало на италианец от Филипо Индзаги насам през 2001 г. 

          Кийн обаче не успя да направи повече, защото малко след това стъпи на криво и бе сменен от Франческо Пио Еспозито. Матео Ретеги пропусна дузпа в средата на полувремето. Нападателят сам спечели наказателния удар, като бе съборен в наказателното поле. Шута му от бялата точка обаче бе спасен от вратаря Хейн.

          Все пак Ретеги вкара своя гол в 36-ата минута. Рикарсо Орсолини му подаде от аутлинията и нападателя на Ал Кадсия заби топката в ъгъла – 2:0. Гол №9 за Ретеги с екипа на Адзурите и също четвърти пореден мач, в който вкарва попадение.

          След паузата картината не се промени. Италия натискаше, а Естония се бранеше. Домакините нямаха нито един удар през първото полувреме. Пио Еспозито вкара първия си гол за националния тим в 74-ата минута. Той засече с хубав удар от въздуха центриране на Спинацола. Но в ответната атака Естония върна един гол.

          Центриране от фланга прати топката в ръцете на Донарума, който обаче нескопосано я изпусна и Рауно Сапинен се възползва, за да вкара на празна врата от метър – 1:3.

          Въпреки това Италия спечели 9-а победа от 9 мача срещу Естония. Но Адзурите ще трябва да мислят за баражите за световното първенство, след като головата им разлика е далеч зад тази на Норвегия.

