Нетаняху: Израел постигна „великолепни победи“, но битката още не е приключила

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната е постигнала „великолепни победи“ по време на двете години война, но предупреди, че конфликтът все още не е приключил, предаде АФП.
Премиерът подчерта, че Израел остава изправен пред сериозни заплахи за сигурността и предупреди, че враговете на страната се опитват да възстановят силите си:
Нетаняху призна, че има спорове около начина, по който правителството е управлявало примирието в Газа и сделката за освобождаване на заложниците, но призова предстоящото им завръщане да се превърне в момент на национално единство.
Изявлението му идва в ключов момент за Израел, когато страната подготвя освобождаването на десетки заложници и участието си в международната мирна конференция в Шарм ел-Шейх, организирана под егидата на президента на САЩ Доналд Тръмп.
