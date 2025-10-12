НА ЖИВО
          Война

          Нетаняху: Израел постигна „великолепни победи", но битката още не е приключила

          Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната е постигнала „великолепни победи“ по време на двете години война, но предупреди, че конфликтът все още не е приключил, предаде АФП.

          „Заедно постигнахме огромни победи – победи, които удивиха целия свят… Но в същото време трябва да ви кажа: битката не е приключила,“ заяви Нетаняху в телевизионно обръщение, направено в навечерието на очакваното завръщане на израелски заложници и провеждането на мирната среща, ръководена от Съединените щати.

          Премиерът подчерта, че Израел остава изправен пред сериозни заплахи за сигурността и предупреди, че враговете на страната се опитват да възстановят силите си:

          „Някои от нашите врагове се опитват да се прегрупират, за да ни атакуват отново – и, както казваме, ние сме готови за това.“

          Нетаняху призна, че има спорове около начина, по който правителството е управлявало примирието в Газа и сделката за освобождаване на заложниците, но призова предстоящото им завръщане да се превърне в момент на национално единство.

          „Тази вечер е изпълнена с емоции – вечер на сълзи, вечер на радост, защото утре нашите деца ще се върнат на наша земя,“ каза премиерът, цитирайки библейски стих.

          „Утре започва нов път – път на възстановяване, път на изцеление и, надявам се, път на обединени сърца,“ добави Нетаняху.

          Изявлението му идва в ключов момент за Израел, когато страната подготвя освобождаването на десетки заложници и участието си в международната мирна конференция в Шарм ел-Шейх, организирана под егидата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          - Реклама -

