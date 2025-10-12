НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Нидерландия разби Финландия и е на крачка от класиране за Мондиал 2026

          С тази победа Нидерландия направи важна крачка към класиране на Мондиал 2026

          0
          8
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Отборът на Нидерландия победи Финландия с 4:0 в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

          - Реклама -

          Дониел Мален откри резултата в 8-а минута след асистенция на Мемфис Депай, а в 17-а минута капитанът Върджил ван Дайк направи 2:0 с глава след центриране отново на Депай.

          Мемфис Депай увенча добрата си игра с попадение от дузпа за 3:0 до почивката, а през втората нападателят на Ливърпул Коди Гакпо оформи крайното 4:0 с прецизен удар от границата на наказателното поле.

          С тази победа Нидерландия направи важна крачка към класиране на Мондиал 2026, като си гарантира минимум участие на бараж. „Лалетата“ са първи в група G с 16 точки и само чудо може да ги свали от лидерската позиция, която дава директно класиране на Световното първенство.

          Отборът на Нидерландия победи Финландия с 4:0 в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година.

          - Реклама -

          Дониел Мален откри резултата в 8-а минута след асистенция на Мемфис Депай, а в 17-а минута капитанът Върджил ван Дайк направи 2:0 с глава след центриране отново на Депай.

          Мемфис Депай увенча добрата си игра с попадение от дузпа за 3:0 до почивката, а през втората нападателят на Ливърпул Коди Гакпо оформи крайното 4:0 с прецизен удар от границата на наказателното поле.

          С тази победа Нидерландия направи важна крачка към класиране на Мондиал 2026, като си гарантира минимум участие на бараж. „Лалетата“ са първи в група G с 16 точки и само чудо може да ги свали от лидерската позиция, която дава директно класиране на Световното първенство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Фарьорските острови победи Чехия с 2:1

          Станимир Бакалов -
          Фарьорските острови постигнаха впечатляваща победа с 2:1 у дома срещу Чехия в двубой от Група „L“ на световните квалификации за Мондиал 2026. С този...
          Футбол

          Лесен успех за Кипър при визитата на Сан Марино

          Николай Минчев -
          Националният отбор на Кипър не срещна проблеми при визитата на Сан Марино, част от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ. Островитяните...
          Тенис

          Коко Гоф надви Пегула и вдигна трофея в Ухан

          Николай Минчев -
          Коко Гоф спечели тенис турнира на твърди кортове в Ухан. На финала тя победи сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 7:5.  21-годишната Гоф се наложи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions