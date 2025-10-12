НА ЖИВО
      неделя, 12.10.25
          Европа

          Нов анализ разкри: известен портрет на „Мария-Антоанета“ всъщност изобразява сестра ѝ – Мария Каролина, прабаба на българския цар Фердинанд I

          Мария-Антоанета и Мария Каролина
          Ново проучване разкри, че прочутият портрет, за който дълги години се смяташе, че изобразява Мария-Антоанета като дете, всъщност показва по-голямата ѝ сестра – Мария Каролина, съобщи БГНЕС, позовавайки се на BBC.

          Рисунката от 1762 г. на швейцарския художник Жан Етиен Лиотар отдавна е формирала представата на изследователите за ранните години на френската кралица. Новото откритие на проф. Катриона Сет от Оксфордския университет обаче преобръща това виждане.

          „Първият ключ дойде от това, което се смяташе за брошка, носена от „Мария-Антоанета“ в портрета. Момичето на рисунката носи медал от рицарски орден, който Мария получава едва четири години по-късно. Това означава, че изобразеното дете не може да е тя,“ обяснява проф. Сет.

          Изследователката стига до извода, че портретите на двете сестри са били разменени – детето с медала е Мария Каролина, а по-младото, държащо роза и с характерни обеци, е истинската Мария-Антоанета.

          Директорът на Женевския Музей за изкуство и история (MAH) Марк-Оливие Валер заяви, че това откритие е от голямо значение:

          „Ще бъде нещо изключително – за първи път да видим Мария-Антоанета такава, каквато е била в действителност, вместо да я бъркаме със сестра ѝ.“

          Мария-Антоанета е родена през 1755 г. във Виена и по-късно става съпруга на крал Луи XVI на Франция. Екзекутирана е през 1793 г. по време на Френската революция.

          Сестра ѝ Мария Каролина (родена през 1752 г.) е кралица на Неапол и Сицилия и прабаба на българския цар Фердинанд I. Една от нейните дъщери – Ана Амалия, се омъжва за последния френски крал Луи-Филип, а тяхната дъщеря принцеса Клементина Бурбон-Орлеанска става майка на българския владетел.

          Клементина е сред най-влиятелните жени на XIX век, поддържала лична кореспонденция с кралица Виктория и оказала огромно влияние върху възпитанието и възхода на своя син Фердинанд, довел България до европейско признание.

          Принцеса Клементина има големи заслуги за модернизацията на България – тя инвестира милиони златни франкове в развитието на младото българско княжество и превръщането му в модерна европейска държава.

          1 коментар

          1. …Фердинанд, довел България до европейско признание… и до две национални катгастрофи, през 1913 г и през 1918 г-, при които България губи 30% от територията и населението си.

