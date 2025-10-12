НА ЖИВО
          Обрат: Израел отказа участие в мирната среща за Газа в Египет

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Израел няма да участва в планираната за 13 октомври в Египет мирна среща за Газа, организирана под егидата на текущия американски президент Доналд Тръмп и египетския държавен глава Абдел Фатах ал-Сиси, съобщи АФП.

          „Нито един израелски представител няма да участва“, заяви Шош Бедросиан, говорител на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

          40 КОМЕНТАРА

          1. След обмена на чифутиите, геноцида ще се разрази с още по-голяма сила. Тогава светът ще види, колко всъщност струват гаранциите на Тръмп.

          2. А загуби министерската власт, а е последвал съдбата на Муамар Кадафи! Кол в… знаете къде! Страх го е! 😁😁😁

          3. Израел е фашистка държава!Колкото Хитлер се споразумя в Мюнхен през 1939г. ,толкова и Нетаняху ще се споразумее в Египет!

          5. НЕКА ДАСЕ ВИДЯТ ВСИЧКИ ЛИЦЕМЕРЦИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОИТО ЗАЩИТАВАТ КЛАНЕТАТА НА ИЗРАЕЛ СЪС ТЯХНАТА ПОСТАНОВКА ХАМАС

            • Христо Дойнов ти как разбра за тая постановка бе, Хамас нали ги държи и в момента заложниците. Вие вече съвсем изперкахте от измишльотини

              • الصهاينة يحتلون كل فلسطين…المقاومة حق مشروع…ان حماس تقوم بنفس افعال فاسيل ليفسكي عندما دافع عن بلغاريا ضد الاتراك

          7. Сигурен бях, че на ционостките гадове не може да им се има доверие. Същото е и с сороските утрепки в Европа. Работят по идентичен начин, защото в основата им са едни и същи началници. Все евреи-фашаги!!!

          10. Кой е представител от палестинска страна.Тези от Хамас, които клаха и убиха еврейските деца.Е как Израел да преговаря със убийците.Нека Тръмп да не бърза, а да преразгледа точките.

            • Ами хубаво е да разкажете за намеренията на евреите от 1893 година и от там насам какво се е случвало.

              • Мария Тодорова 1881 г. се заселват 30 000евреи в Палестина,предимно от източните страни.Сега претендират че е тяхна държава.

              • Yanka Eneva това че са се заселили не означава по никакъв начин че им е бащиния всичко.

              • Мария Тодорова Точно това казвам.Четах книгата на Ифандиев – Сянката на Ционизъм.Там е описано ,как завладяват Палестина.

          11. Докато не се запушат тунелите ,никакво примирие и г-н Нетаняху много добре го знае . Всеки един терорист трябва да се третира по следния начин:
            Първо – 🔥👳🔥 и след това – 🪏

            • Веселин Генов Генов да ти пожелая ли Хамас да ти гостуват да видиш те колко са точни и свестни

            • Веселин Генов Генов освен платени хора из интернет пространството да разлаиват кучетата само
              или изкуствен интелект които се представя уж за даден човек или хора , та нормален човек със акъла си как ще стане това да защитава това лицемерие и кланета

          17. Че то се очакваше. Ала бала за олигофрени. Дончо направи пр за шараните от нобеловата кафява маса, не го огря и направи restore. ВЕрвайте му.

