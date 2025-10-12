НА ЖИВО
          Петко Христов: Отстъпвахме навсякъде, няма какво да се каже

          Футболистът на Специя бе поредния човек, който говори след световната квалификация срещу Турция

          Снимка: БГНЕС
          Защитникът на националния отбор Петко Христов даде своето мнение след тежката загуба на България от Турция с 1:6. Повторното заръщане на бранителя не даде необходимия резултат, а играчът каза какви са причините за поредното поражение на „лъвовете“.

          „Късмет, че вкараха втори гол, оттам се разви така мача. Не можахме да се противопоставим на Турция, искахме да повторим същото от първото полувреме, опитахме и не успяхме“, каза Петко Христов.

          „Да, след като треньорът вижда физически проблеми, значи е така. Отстъпвахме навсякъде, няма какво да се каже. Няма какво да ни тормози, ние сме отговорни на терена. От нас зависи резултатът. Трябва да излизаме всеки един мач 90 минути“, завърши бранителят.

