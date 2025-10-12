НА ЖИВО
          Приключи гласуването на местните избори в Косово

          Снимка: БГНЕС
          Периодът за гласуване на днешните местни избори в Косово приключи в 19:00 часа местно време (20:00 ч. българско), съобщава Коха.

          Според информация на Централната избирателна комисия (ЦИК), изборният ден е преминал мирно и без сериозни инциденти, като са регистрирани само незначителни забавяния при отварянето на някои избирателни секции и при фотографирането на бюлетините.

          „Процесът на гласуване премина спокойно, без сериозни нарушения,“ заявиха от ЦИК.

          Очаква се първите предварителни резултати да бъдат публикувани в следващите часове, след като приключи обработката на протоколите от избирателните секции.

