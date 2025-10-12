Приятелката на Карлос Насар с емоционални думи при завръщането му у нас

След триумфа на Карлос Насар на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия, неговата приятелка волейболистката Александра Костадинова, сподели пред БГНЕС, че е изключително горда от поредния му успех.

21-годишният шампион донесе трета световна титла за България, след като постигна впечатляващ обрат в категория до 94 кг. Въпреки трудното начало и четвъртата позиция след изхвърлянето, Насар доминира в изтласкването с три успешни опита, последният от които – със световен рекорд от 222 кг

„Чувствам се страхотно, страшно много се гордея с него. България трябва да е щастлива от постиженията му и да държи световните рекорди за много години напред“, заяви Костадинова.

Тя допълни, че никога не е губила вяра в успеха му, дори когато изглеждаше, че изостава.

„Не, в нито една минута нямах съмнение в него, защото знам, че той е много нахъсан, знам, че може и неговите възможности са извън небесата“, каза тя.

Костадинова е категорична, че Карлос Насар е трудно победим и успехът му е доказателство за изключителната му психическа устойчивост.

„Има изключително здрава психика и смятам, че го показа именно на това световно първенство“, добави тя.

С третата си световна титла, три европейски и една олимпийска, Карлос Насар продължава да затвърждава мястото си сред най-великите имена в историята на българския спорт.