      неделя, 12.10.25
          Радев: Най-големият капитал на властта е доверието

          Камелия Григорова
          „Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората. Най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания.“

          Това написа във Фейсбук президентът Румен Радев по повод Деня на българската община и местното самоуправление.

          Държавният глава поздрави всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служители в общинските администрации, които работят честно за благополучието на своите съграждани

          „Развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза“, подчерта Радев.

          Президентът допълни, че в условията на динамични политически промени именно местната власт често олицетворява държавността и повишава очакванията на гражданите, че ще остане гарант за обществения интерес, „независимо от користните апетити на политическата конюнктура“.

          По думите му, дейността на местната власт изисква институционална и обществена подкрепа, както и законодателни промени, които да осигурят нейната ефективност и финансова независимост.

          Междувременно в курортен комплекс Албена се провежда Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

          Събитието събира близо 700 представители на местните и централните власти, бизнеса, академичните среди и международни партньори, които обсъждат идеи за по-добро управление и развитие на общините.

