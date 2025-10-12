Радев: Най-големият капитал на властта е доверието

„Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората. Най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания.“

Това написа във Фейсбук президентът Румен Радев по повод Деня на българската община и местното самоуправление.

Държавният глава поздрави всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служители в общинските администрации, които работят честно за благополучието на своите съграждани

„Развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза“, подчерта Радев.

Президентът допълни, че в условията на динамични политически промени именно местната власт често олицетворява държавността и повишава очакванията на гражданите, че ще остане гарант за обществения интерес, „независимо от користните апетити на политическата конюнктура“.

По думите му, дейността на местната власт изисква институционална и обществена подкрепа, както и законодателни промени, които да осигурят нейната ефективност и финансова независимост.

Междувременно в курортен комплекс Албена се провежда Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Събитието събира близо 700 представители на местните и централните власти, бизнеса, академичните среди и международни партньори, които обсъждат идеи за по-добро управление и развитие на общините.