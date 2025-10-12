НА ЖИВО
          Европа

          Родителите на жертвите от пожара в дискотека „Пулс“ започнаха ежедневни блокади в Кочани

          Снимка: БГНЕС
          Родителите на младежите, загинали при пожара в дискотека „Пулс“, проведоха днес мирен протест в Кочани, като блокираха кръговото движение при двойния мост на улица „Стево Теодосиевски“, предаде БГНЕС.

          Според организаторите, блокадите ще се провеждат всеки ден по един час – от 15:15 до 16:15 ч. местно време (16:15–17:15 ч. българско време), докато не бъде насрочено съдебното заседание по делото за трагедията.

          „Все още нямаме информация от Наказателния съд за началото на заседанието. Ако не получим дата за първото заседание и блокадите нямат ефект, ще се преместим в Скопие пред Наказателния съд с по-радикални мерки,“ заявиха родителите в социалните мрежи.

          „Адвокатите на подсъдимите трябва да проявят съчувствие. Те излизат пред медиите и казват колко дълго ще продължи делото. С тези изявления отново убиват децата ни,“ добави един от протестиращите.

          Родителите подчертават, че са предприели тази стъпка, след като са разбрали, че процесът може да продължи 10–15 години, което според тях е „напълно неприемливо“.

          Пожарът в дискотека „Пулс“ избухна на 16 март в ранните сутрешни часове, отнемайки живота на 62 души и ранявайки около 200.

          На 13 юни държавният прокурор Люпчо Кочевски съобщи, че е внесен обвинителен акт срещу 34 физически и 3 юридически лица, включително собственици на барове, управители, инспектори, кметове и държавни служители. Те са обвинени в тежки престъпления срещу обществената безопасност, а делата срещу 11 души – сред тях и двама бивши министри – са прекратени поради липса на доказателства.

