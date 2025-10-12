Росен Желязков: Само синергията между централната и местната власт може да даде резултат за обществото

„Не щадете министрите – те са Ваши.“ С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към участниците в Годишната среща на местните власти, която се провежда в курорта Албена, по повод Деня на българската община и местното самоуправление.
Премиерът подчерта, че единствено доброто взаимодействие между централната и местната власт може да гарантира реални резултати за обществото.
Той акцентира върху управлението на отпадъците, като посочи, че едва 71 общини са заявили готовност да въведат системата „замърсителят плаща“.
Еврозоната и ролята на местните власти
Росен Желязков напомни политическите приоритети на правителството – прекратяване на изборния цикъл, финансова стабилност, по-добра събираемост на приходите и присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.
Финанси, приходи и европейски средства
Премиерът обяви, че правителството очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което ще бъде редуцирано, но „с отлагателно условие, а не окончателно“, както и третото плащане – най-значимото за годината.
Той подчерта, че събираемостта на данъците е нараснала с 15%, а общините имат резерви при местните данъци и такси.
Желязков категорично отхвърли спекулациите, че неизразходваните средства от делегираните дейности и капиталовите разходи ще се връщат в централния бюджет:
Бедствия, вода и превенция
Премиерът постави специален акцент върху по-добрата координация при справяне с бедствия и безводие, като подчерта значението на разработването и опазването на водоизточниците, контрола и намаляването на загубите на вода.
Желязков благодари на представителите на местната власт, които са преминали обучение за работа със системата BG-ALERT.
Празнично послание
В края на речта си премиерът поздрави всички кметове и представители на местната власт:
Чепеларски хитрец
С бе пишете и говорете на български, а не на гръцки.
Уаууу!Само какви думички е научил!?
Ах,как омръзнал на всички,мръсник корумпиран и продажен😡!
Синергията я видяхме ясно днес в Пазарджик.
Скрий се бе Бълхар
Синергия?! С купешки думи, не можеш , да скриеш, че за никакъчеп не ставаш. Казвам, чеп , ама си мисля друго.
Довиждане, Тенекиев!
#Оставка сламено човече!
ТенеКийКин оправи ДържаВата!
Вече Почна и ОПщиниТе!
Дан е решил. да прай у Сека ОоопЩина ВодоПат!?!
Щот на бая места има ПриРодни Условия!!
🐌
Плъх!
Пътник си сламен