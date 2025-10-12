Росен Желязков: Само синергията между централната и местната власт може да даде резултат за обществото

„Не щадете министрите – те са Ваши.“ С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към участниците в Годишната среща на местните власти, която се провежда в курорта Албена, по повод Деня на българската община и местното самоуправление.

Премиерът подчерта, че единствено доброто взаимодействие между централната и местната власт може да гарантира реални резултати за обществото.

„Само синергията между централната и местната власт може да даде добър резултат за нашето общество,“ заяви Желязков.

Той акцентира върху управлението на отпадъците, като посочи, че едва 71 общини са заявили готовност да въведат системата „замърсителят плаща“.

„С промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци. Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност,“ подчерта премиерът.

Еврозоната и ролята на местните власти

Росен Желязков напомни политическите приоритети на правителството – прекратяване на изборния цикъл, финансова стабилност, по-добра събираемост на приходите и присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

„Вашата роля е изключително важна, защото сте най-близо до хората и можете да разсейвате техните страхове. С Ваша помощ трябва да покажем, че никой не ги принуждава панически да обменят парите си. Плавният преход към еврото е гаранция, че няма да има злоупотреби и измами,“ каза Желязков.

Финанси, приходи и европейски средства

Премиерът обяви, че правителството очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което ще бъде редуцирано, но „с отлагателно условие, а не окончателно“, както и третото плащане – най-значимото за годината.

Той подчерта, че събираемостта на данъците е нараснала с 15%, а общините имат резерви при местните данъци и такси.

„Изпълнението на общинската програма е 460 млн. лв., като за тази година остават още 290 млн. лв. След това ще се продължи с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година,“ уточни министър-председателят.

Желязков категорично отхвърли спекулациите, че неизразходваните средства от делегираните дейности и капиталовите разходи ще се връщат в централния бюджет:

„Неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани. Те остават в общините. Но моля, използвайте ги разумно и ги планирайте внимателно за следващата година.“

Бедствия, вода и превенция

Премиерът постави специален акцент върху по-добрата координация при справяне с бедствия и безводие, като подчерта значението на разработването и опазването на водоизточниците, контрола и намаляването на загубите на вода.

„Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат различни,“ посочи той.

Желязков благодари на представителите на местната власт, които са преминали обучение за работа със системата BG-ALERT.

Празнично послание

В края на речта си премиерът поздрави всички кметове и представители на местната власт: