Шотландия гледа смело към Мондиала след трудна победа над Беларус

Шотландия продължава с отличните игри в световните квалификации по пътя към Мондиал 2026, след като в мач от осмия кръг в Група „C“ надделя, макар и трудно, с 2:1 у дома над Беларус. На „Хемпдън Парк“ в Глазгоу „гайдарите“ поведоха след попадения на Че Адамс в 15-ата и Скот Мактоменей в 84-ата, а в шестата минута от добавеното време Хлеб Кучко отбеляза почетния гол за гостите, който бе дебютен за него с националния отбор.

Шотландците дълго време водеха с минимален аванс от 1:0 след ранен гол на Че Адамс в 15-ата минута, но мачът премина през множество драматични моменти и две ключови намеси на ВАР. Едната от тях дори отмени попадение на гостите, а напрежението се запази чак до последните секунди на двубоя.

След ранното попадение на Адамс, който се разписа след хубаво подаване на Джак Хендри, домакините имаха възможност бързо да затворят мача, но пропуснаха няколко добри ситуации, което позволи на беларусите да останат в играта. В 58-ата минута ВАР препоръча на главния съдия Мариан Барбу да прегледа ситуация за евентуална дузпа в полза на Шотландия, но след видеоразглеждането решението не бе променено – вместо това бе отчетена игра с ръка на Адамс в атаката.

Пет минути по-късно Евгений Малашевич прати топката в мрежата на домакините и за момент изглеждаше, че резултатът е изравнен. Системата ВАР обаче отново се намеси и след повторен преглед бе установено нарушение срещу Скот Мактоминей в началото на атаката, поради което голът на Беларус бе отменен.

Че Адамс продължи да бъде в центъра на вниманието, като този път засече топката с ръка във вратата, но и това попадение бе правилно отменено. Все пак в 84-ата минута Мактоминей покачи на 2:0 след продължителна атака и асистенция на Андрю Робъртсън, което изглеждаше като решаващия удар в мача.

Беларус обаче не се отказа и в продължението на срещата Хлеб Кучко реализира почетно попадение, с което обаче само оформи крайното 2:1.

С този успех Шотландия оглави временно класирането в групата с десет точки след четири мача, като все още не познава вкуса на поражението. Беларус остава твърдо на последната четвърта позиция без актив. Втори е Дания с три пункта, а Гърция е трети с три, като двата тима са с мач по-малко.