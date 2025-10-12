НА ЖИВО
          Скръбна вест: Добромир Жечев почина

          Легендарният играч си отиде на 82-годишна възраст

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Преди няколко минути стана ясно, че легендарният футболист на Левски Добромир Жечев е починал. Той е напуснал този свят на 82-годишна възраст. С екипа на „сините“ Жечев изиграва 193 мача и вкарва 16 гола. Бобата остава единственият български играч, участвал на 4 световни първенства.

          По повод на трагичното събитие от Левски написаха:

          „На 82-годишна възраст почина легендата на „Левски“ и българския футбол Добромир Жечев.

          Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с „Левски“, както и двукратен носител на Купата на България.

          През 1981 година той е назначен и за старши треньор на „Левски“, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните „сини“ поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

          Бобата Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

          Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.

          ПФК „Левски“ изказва своите съболезнования на роднините и близките на големия български футболист!

          Поклон пред светлата му памет!“

