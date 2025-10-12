Стачка в Италия: Очакват се отменени и закъснели полети

На 13 октомври в Италия ще има национална стачка във въздушния транспорт.

От 12:00 до 16:00 ч. се очакват отмени и закъснения на полети, особено на големите летища, съобщи Министерството на външните работи.

Българите, които планират пътувания, трябва да проверят предварително информацията за полетите си на сайтовете на авиокомпаниите.

При нужда от помощ могат да се свържат с:

Посолството в Рим: +39 06 322 4640 / +39 349 492 7764 (спешен)

+39 06 322 4640 / +39 349 492 7764 (спешен) Генералното консулство в Милано: +39 02 35987381 / +39 333 7826043 (спешен)

+39 02 35987381 / +39 333 7826043 (спешен) Денонощна линия на МВнР: +359 2 948 24 04 / +359 893 339 616

МВнР препоръчва пътуващите да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на сайта на министерството за по-бързо съдействие при нужда.