НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Стачка в Италия: Очакват се отменени и закъснели полети

          0
          84
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          На 13 октомври в Италия ще има национална стачка във въздушния транспорт.

          - Реклама -

          От 12:00 до 16:00 ч. се очакват отмени и закъснения на полети, особено на големите летища, съобщи Министерството на външните работи.

          Българите, които планират пътувания, трябва да проверят предварително информацията за полетите си на сайтовете на авиокомпаниите.

          При нужда от помощ могат да се свържат с:

          • Посолството в Рим: +39 06 322 4640 / +39 349 492 7764 (спешен)
          • Генералното консулство в Милано: +39 02 35987381 / +39 333 7826043 (спешен)
          • Денонощна линия на МВнР: +359 2 948 24 04 / +359 893 339 616

          МВнР препоръчва пътуващите да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на сайта на министерството за по-бързо съдействие при нужда.

          На 13 октомври в Италия ще има национална стачка във въздушния транспорт.

          - Реклама -

          От 12:00 до 16:00 ч. се очакват отмени и закъснения на полети, особено на големите летища, съобщи Министерството на външните работи.

          Българите, които планират пътувания, трябва да проверят предварително информацията за полетите си на сайтовете на авиокомпаниите.

          При нужда от помощ могат да се свържат с:

          • Посолството в Рим: +39 06 322 4640 / +39 349 492 7764 (спешен)
          • Генералното консулство в Милано: +39 02 35987381 / +39 333 7826043 (спешен)
          • Денонощна линия на МВнР: +359 2 948 24 04 / +359 893 339 616

          МВнР препоръчва пътуващите да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на сайта на министерството за по-бързо съдействие при нужда.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон обяви новото правителство на Франция, оглавено от Себастиен Лекорню

          Красимир Попов -
          Президентът на Франция Еманюел Макрон представи състава на новото правителство след продължителни и напрегнати преговори, целящи да стабилизират политическата ситуация в страната и да...
          Политика

          Местните избори в Косово преминаха спокойно, при 39% избирателна активност и оспорвани резултати в редица общини

          Красимир Попов -
          Гражданите на Косово упражниха правото си на глас, за да изберат кметове и членове на общинските съвети, съобщават „Коха“ и „Телеграфи“. Според Централната избирателна...
          Икономика

          Жечо Станков: България е гарант за енергийната сигурност на Балканите

          Красимир Попов -
          България играе доминираща роля в енергийната стабилност на региона и гарантира сигурността на целите Балкани. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в интервю...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions