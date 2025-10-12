Свлачище заплашва да откъсне от света родопско село

Родопското село Косово, край Нареченски бани, е изправено пред риск от изолация, след като част от единствения път към населеното място се срути. Проливните дъждове през последните дни превърнали шосето в река, подкопали основите и отнесли тонове земна маса в дерето, където минава река Косовска. В момента част от асфалта буквално виси във въздуха.
Пътят е обезопасен с предупредителни ленти, като преминаването е разрешено само за леки автомобили. Забранено е движението на превозни средства над 3,5 тона. Кметът е сигнализирал институциите и настоява за бързи действия.
В Косово живеят около 40 души, повечето възрастни хора. Местните се страхуват, че при следващи валежи пътят може да пропадне напълно и достъпът на линейка, пожарна или доставки ще бъде невъзможен.
Собствениците на къщи за гости също са притеснени, че ще загубят туристическия сезон.
Кметът Бакалски настоява за спешни действия от Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като зимата наближава и всяко забавяне може да направи пътя напълно непроходим.
От АПИ съобщиха, че е задействана процедура за укрепване на отсечката и всички институции са ангажирани, но не посочиха срок за приключване на ремонта.
