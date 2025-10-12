НА ЖИВО
          Тежки сблъсъци по границата между Афганистан и Пакистан

          Снимка: БГНЕС
          Напрежението по границата между Афганистан и Пакистан ескалира след тежки сблъсъци с десетки жертви от двете страни.

          По данни на режима в Кабул, при сраженията са загинали 58 пакистанци и 8 талибани, докато Исламабад съобщава за 23-ма убити пакистански войници и над 200 неутрализирани талибани и свързани бойци.

          Пакистан обвини афганистанските власти, че приютяват ислямисти, стремящи се да свалят правителството в Исламабад с подкрепата на Индия. От своя страна талибаните отричат обвиненията и твърдят, че Пакистан подкрепя регионалното крило на „Ислямска държава“.

          Сблъсъците са станали след серия експлозии на афганистанска територия и нападения срещу пет пакистански провинции, отбелязва се в информацията.

          От идването на талибаните на власт през 2021 г., отношенията между двете съседни държави непрекъснато се влошават.

