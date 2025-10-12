„Топлофикация София“ спира по-рано топлоподаването в част от „Дружба 2“

„Топлофикация София“ обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“, съобщиха от дружеството.
За блоковете 260, 261 и 262 спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври.
В карето с блокове 251, 252 и 253 ремонтът ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.
От „Топлофикация София“ посочват, че ремонтните дейности се изтеглят, за да приключат преди началото на отоплителния сезон.
Актуализираният график с новите срокове е публикуван на сайта на дружеството.
