Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра

Служител на „Български държавни железници“ е загинал, след като е бил прегазен от частна товарна композиция на гара Мездра.

Инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства, докато мъжът е изпълнявал служебните си задължения като ревизор вагони.

Пострадалият е бил откаран към болницата, но е починал по пътя.