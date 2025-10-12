Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра

Служител на „Български държавни железници“ е загинал, след като е бил прегазен от частна товарна композиция на гара Мездра.
- Реклама -
Инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства, докато мъжът е изпълнявал служебните си задължения като ревизор вагони.
Пострадалият е бил откаран към болницата, но е починал по пътя.
Служител на „Български държавни железници“ е загинал, след като е бил прегазен от частна товарна композиция на гара Мездра.
- Реклама -
Инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства, докато мъжът е изпълнявал служебните си задължения като ревизор вагони.
Пострадалият е бил откаран към болницата, но е починал по пътя.
Жалко, много жалко!! Съболезнования!!
Моите съболезнования
Жалко и лека му пръст на железничаря
Тази снимка не е от гара Мездра.
Тази снимка показва влизане на влак в Мездра идваш от Враца.
Александър Аргиров Този коментар беше много по-важен от самата трагедия :(((
Човека хляба си е изкарвал там
Лиляна Николова Той беше предан БДЖ служител.
Много обичаше работата си😭😭🖤
Проучете си информацията! Мъжът не е работил в Мездра, а в София.