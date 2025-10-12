НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Трагедия: Влак прегази железничар на гара Мездра

          Служител на „Български държавни железници“ е загинал, след като е бил прегазен от частна товарна композиция на гара Мездра.

          Инцидентът е станал при неизяснени обстоятелства, докато мъжът е изпълнявал служебните си задължения като ревизор вагони.

          Пострадалият е бил откаран към болницата, но е починал по пътя.

