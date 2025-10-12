Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да му навредят – ОБНОВЕНА

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати „искат да помогнат на Китай, а не да му навредят“, като възприе по-помирителен тон само дни след като заплаши с налагане на допълнителни 100% мита върху китайския внос.
Изявленията на Тръмп, както и предупреждението му, че може да отмени предстоящата среща със Си Дзинпин, доведоха до спад на борсовите индекси на „Уолстрийт“, тъй като инвеститорите се опасяват от ново разгаряне на търговската война между Вашингтон и Пекин.
Американският президент уточни, че възнамерява да въведе новите мита от 1 ноември в отговор на „изключително агресивните“ ограничения, наложени от Пекин върху износа на редкоземни метали – ключови суровини за високите технологии.
В отговор Министерството на търговията на Китай обвини Вашингтон в „типичен пример за двойни стандарти“, като подчерта, че САЩ сами са засилили икономическия натиск срещу Пекин от септември насам.
В момента китайски стоки са обложени с 30% американски мита, наложени още по време на предишния мандат на Тръмп, който обвини Китай в нечестни търговски практики и подпомагане на нелегалната търговия с фентанил. Пекин отговори с ответни мита от 10%.
Спорът за редкоземните метали остава едно от основните препятствия в търговските отношения между двете световни сили. Тези ресурси са жизненоважни за производството на смартфони, електромобили, военна техника и технологии за възобновяема енергия, като почти целият им добив и преработка се извършват в Китай.
Наближават времена в които вие ще имате нужда от помощ !
След тяхната „помощ“, и трева не може да поникне.
Този път лицемерието заслужи първо място
ТАКЪВ Е И МИРЪТ ИМ НА САЩ – ЛЪЖЛИВ!!!!
Хенри Кисинджър:
„Опасно е да си враг на Съединените щати, но фатално е да си приятел“
Тръмп голям кантар си
НЕ ВИ МИНАВАТ НОМЕРАТА ВЕЧЕ НИКЪДЕ. ТАМ КЪДЕТО Е САЩ, ЦАРИ СМЪРТ И РАЗРУХА. МАРШ В СТРАНАТА НА ИНДИАНЦИТЕ. Я КАЖИ (АМЕРИКАНЦИТЕ НАРОД ЛИ СА, НАЦИЯ ЛИ? ) НЕЕЕ ВИЕ СТЕ СБИРОТАК ОТ НАЙ ГОЛЕМИТЕ УТРЕПКИ НА ЕВРОПА, ПРЕВЗЕЛИ И УБИЛИ КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ЦЯЛ КОНТИНЕНТ. И СЕГА ЩЕ НИ НАЛАГАТЕ ВИЗИ ЗА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ. ТОВА Е ТЕРИТОРИЯ, А НЕ ДЪРЖАВА. ДЕЕЕ…… В…….. А М….. А!
Този нормален ли е?!!!!
Закъде са Китай без помощта на САЩ, не знам
Тоя е най смотания президен на краварите
На когото сте „помогнали“, все сте го съсипали. Да ви…“демократите“…
Така е казвал и вълкът на агънцето,но Дончо насреща има 🐉 драконче не агънце!🙂
Като хвана коча за мъдете и разбра че е мъжки
Зорница Маринова По добре че не е бляд!
Егати смешките, същите ватници които хвалеха тръмпанара, сега го плюят.
Бай Дони вече дръпна ръчната 🤣
Я виж тиии… 🤔Чичо Дончо, бил гуулем майтапчия 😉😜😂
И на Индианците помогнаха да ги ликвидират.С@щ и иСр@ел вяра никога.
Хахаха
По нагли от Тея са само чифутите
Кумчо вълчо иска да охранява овцете .😂
А с какво я кажи
Номер едно сте по помагане към гробищата!
Кравар нагъл!
САЩ и Е.С. имат нужда от помощ Китай и Русия нямат .😂😂😂
И на индианците помогнахте!
Tihich Asenov най големия Геноцид в историята. Над 100 млн.
Стефан Иванов Дойдохме си на думата точно!!!
Tihich Asenov те по целия свят ,,помагат,, ,откъдето са минали трева не расте!
Китай няма нужда от нищо нуждае се само от пространство затова Русия ще си има проблеми с Китай след години ще отцепи цял Сибир и руснаците го знаят за това трябва да намерят начин хем да са добри съседи но и всеки да си знае докъде му стига чергата дано не съм прав
Да,бе, да.
С какво да (помогне) да унищожи и тях ли