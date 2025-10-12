Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да му навредят – ОБНОВЕНА

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати „искат да помогнат на Китай, а не да му навредят“, като възприе по-помирителен тон само дни след като заплаши с налагане на допълнителни 100% мита върху китайския внос.

- Реклама -

Изявленията на Тръмп, както и предупреждението му, че може да отмени предстоящата среща със Си Дзинпин, доведоха до спад на борсовите индекси на „Уолстрийт“, тъй като инвеститорите се опасяват от ново разгаряне на търговската война между Вашингтон и Пекин.

„САЩ искат да помогнат на Китай, а не да му навредят!!! Уважаваният президент Си не иска депресия за своята страна,“ написа Тръмп в Truth Social.

Американският президент уточни, че възнамерява да въведе новите мита от 1 ноември в отговор на „изключително агресивните“ ограничения, наложени от Пекин върху износа на редкоземни метали – ключови суровини за високите технологии.

В отговор Министерството на търговията на Китай обвини Вашингтон в „типичен пример за двойни стандарти“, като подчерта, че САЩ сами са засилили икономическия натиск срещу Пекин от септември насам.

„Да се заплашва с високи мита при всяка възможност не е правилният начин за диалог с Китай,“ заяви ведомството в официално изявление.

В момента китайски стоки са обложени с 30% американски мита, наложени още по време на предишния мандат на Тръмп, който обвини Китай в нечестни търговски практики и подпомагане на нелегалната търговия с фентанил. Пекин отговори с ответни мита от 10%.

Спорът за редкоземните метали остава едно от основните препятствия в търговските отношения между двете световни сили. Тези ресурси са жизненоважни за производството на смартфони, електромобили, военна техника и технологии за възобновяема енергия, като почти целият им добив и преработка се извършват в Китай.