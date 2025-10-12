НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Валентен Вашеро не остави шансове на братовчед си и грабна купата от Шанхай

          На финала победителя триумфира над Артюр Риндернех (Франция) с 4:6, 6:3, 6:3

          Снимка: БГНЕС
          Квалификантът Валентен Вашеро спечели първа титла в кариерата си от АТП. Той труимфира на Мастърса в Шанхай след успех над братовчед си Артюр Риндернех. На представителя на Монако му се наложи да прави обрат с 4:6, 6:3, 6:3 за 2:15 часа. 

          Успехът автоматично превърна Вашеро в най-ниско класирания в ранглистата на АТП шампион в историята на турнирите „Мастърс 1000“ от 1990 година насам. В неделя победителят на практика затвърди шокиращата си победа над Новак Джокович. 

          Риндернех пък може само да съжалява за изпуснатия шанс, тъй като пристигна в Шанхай с най-високото място в кариерата си – номер 42 в ранглистата, а най-добрият му резултат беше финал на АТП 250 в Аделаида през 2022 година. Той никога не беше преминавал отвъд третия кръг на турнир от сериите „Мастърс“ 1000 до тази седмица.

          Вашеро ще остане на този етап в историята и като първия играч, представящ Монако, достигнал до четвъртфинал на „Мастърс“ 1000. Преди надпреварата в Китай той имаше само победа на ниво АТП, спечелена по-рано тази година в Монте Карло.

