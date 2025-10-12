Васил Терзиев: До края на седмицата ще има трайно решение за сметопочистването в София

Кметът на София Васил Терзиев заяви в ефира на бТВ, че в рамките на тази седмица общината ще намери трайно решение на кризата със сметопочистването.
По думите му за последните 24 часа са изнесени над 120 тона отпадъци, което е малко над обичайното количество при нормална работа. Терзиев подчерта, че заводът за отпадъци е отчел най-чистия до момента боклук – без земни маси, строителни отпадъци или смет от други общини.
Той уточни, че няма възможност да се проведе нова обществена поръчка и градът ще разчита на директно договаряне с фирми, както и на укрепване капацитета на общинското предприятие „Софекострой“.
По думите му „Софекострой“ ще разшири дейността си и ще почиства не само район „Красна поляна“, но и „Красно село“ и „Люлин“, като целта е качествена услуга на добра цена.
Кметът благодари на доброволците и общините, които са помогнали в почистването на столицата:
Според него сметоизвозването вече се нормализира в засегнатите райони.
Той добави, че столичната община е подала проекти за над 200 млн. лв. по държавната програма за общините, но до момента са изплатени едва малко над 200 хил. лв.
Васил Терзиев подчерта, че разделното събиране остава приоритет, но съдебно производство в момента спира увеличаването на цветните контейнери в София.
Относно финансовото състояние на „Топлофикация София“, кметът посочи, че фалитът на дружеството би бил недопустим:
