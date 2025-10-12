Васил Терзиев: До края на седмицата ще има трайно решение за сметопочистването в София

Кметът на София Васил Терзиев заяви в ефира на бТВ, че в рамките на тази седмица общината ще намери трайно решение на кризата със сметопочистването.

По думите му за последните 24 часа са изнесени над 120 тона отпадъци, което е малко над обичайното количество при нормална работа. Терзиев подчерта, че заводът за отпадъци е отчел най-чистия до момента боклук – без земни маси, строителни отпадъци или смет от други общини.

„Работим за трайното решение на въпроса в рамките на седмицата. Надявам се всички институции да си свършат работата, за да не виждаме подобни картини като палене на камиони, за да се натиска конкуренцията,“ заяви кметът.

Той уточни, че няма възможност да се проведе нова обществена поръчка и градът ще разчита на директно договаряне с фирми, както и на укрепване капацитета на общинското предприятие „Софекострой“.

„Това е игра на котка и мишка, когато срещу себе си имаш организирана дейност за постигане на много висока цена, която да плати всеки един от нас. С това не можем да се примирим и ще се борим с всички инструменти, които имаме,“ каза още Терзиев.

По думите му „Софекострой“ ще разшири дейността си и ще почиства не само район „Красна поляна“, но и „Красно село“ и „Люлин“, като целта е качествена услуга на добра цена.

Кметът благодари на доброволците и общините, които са помогнали в почистването на столицата:

„Те бяха част от решението, а не от проблема. Солидарността и умението да минаваме през предизвикателства заедно са основата на едно здраво общество.“

Според него сметоизвозването вече се нормализира в засегнатите райони.

„Стремим се да подредим сметоизвозването в рамките на седмицата. Вече нещата са доста по-нормализирани,“ увери Терзиев.

Той добави, че столичната община е подала проекти за над 200 млн. лв. по държавната програма за общините, но до момента са изплатени едва малко над 200 хил. лв.

Васил Терзиев подчерта, че разделното събиране остава приоритет, но съдебно производство в момента спира увеличаването на цветните контейнери в София.

Относно финансовото състояние на „Топлофикация София“, кметът посочи, че фалитът на дружеството би бил недопустим: