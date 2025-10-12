НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 12.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Венци Стефанов: То се прави както французите – бихме ги, те направиха тотална смяна и започнаха от начало

          Президентът на Славия даде кратко изявление във връзка с това на какво се дължи пропадането на националния отбор

          2
          83
          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Президентът на футболен клуб Славия говори пред медиите след загубата на България от Турция. Световната квалификация, играна на стадион „Васил Левски“, завърши при резултат 1:6 в полза на южните ни съседи.

          - Реклама -

          „Трябва да се изчистят много неща и да се работи. Аз мисля, че въпреки всичко отборът седеше доста добре, говоря за първото полувреме, за разлика от предишните мачове. Аз говоря от 11 години че трябва да се вземат мерки и ефекта е показателен. Играем без българи в отборите. С кого да играем?“ – каза президентът.

          „То се прави както французите – бихме ги, те направиха тотална смяна и започнаха от начало. Трябва от най-високо – държавата – да се започне. Играта на Кристиян Стоянов ми хареса“ – завърши Венцеслав Стефанов.

          Президентът на футболен клуб Славия говори пред медиите след загубата на България от Турция. Световната квалификация, играна на стадион „Васил Левски“, завърши при резултат 1:6 в полза на южните ни съседи.

          - Реклама -

          „Трябва да се изчистят много неща и да се работи. Аз мисля, че въпреки всичко отборът седеше доста добре, говоря за първото полувреме, за разлика от предишните мачове. Аз говоря от 11 години че трябва да се вземат мерки и ефекта е показателен. Играем без българи в отборите. С кого да играем?“ – каза президентът.

          „То се прави както французите – бихме ги, те направиха тотална смяна и започнаха от начало. Трябва от най-високо – държавата – да се започне. Играта на Кристиян Стоянов ми хареса“ – завърши Венцеслав Стефанов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Винченцо Монтела се обърна към българите: Извинете, че ви вкарахме шест гола

          Николай Минчев -
          Националният селекционер на Турция говори пред медиите по време на прескофенренцията след победата над България. Наставникът сподели, че за неговите играчи е било важно...
          Футбол

          Петко Христов: Отстъпвахме навсякъде, няма какво да се каже

          Николай Минчев -
          Защитникът на националния отбор Петко Христов даде своето мнение след тежката загуба на България от Турция с 1:6. Повторното заръщане на бранителя не даде...
          Футбол

          Кристиян Стоянов се изцепи: Не виждам голям проблем, върху който да се наблегне

          Николай Минчев -
          Направилият дебют за националния отбор по футбол Кристиян Стоянов изрази своето мнение за загубата от Турция с 1:6. Играчът на Славия акцентира към непостоянството...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions