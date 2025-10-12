Венци Стефанов: То се прави както французите – бихме ги, те направиха тотална смяна и започнаха от начало

Президентът на футболен клуб Славия говори пред медиите след загубата на България от Турция. Световната квалификация, играна на стадион „Васил Левски“, завърши при резултат 1:6 в полза на южните ни съседи.

„Трябва да се изчистят много неща и да се работи. Аз мисля, че въпреки всичко отборът седеше доста добре, говоря за първото полувреме, за разлика от предишните мачове. Аз говоря от 11 години че трябва да се вземат мерки и ефекта е показателен. Играем без българи в отборите. С кого да играем?“ – каза президентът.

„То се прави както французите – бихме ги, те направиха тотална смяна и започнаха от начало. Трябва от най-високо – държавата – да се започне. Играта на Кристиян Стоянов ми хареса“ – завърши Венцеслав Стефанов.